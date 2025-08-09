長者中暑風險較高？身處室內中暑？長者中暑Q&A (16:15)

長者為何更易中暑？

衛生署長者健康服務網站資料指出，長者的排汗功能、對溫度轉變的適應能力，以及調節體內水分的機能會較年輕時差，患有慢性疾病（如糖尿病、中風等），或是服用利尿藥、酗酒、營養不良或長期體弱的長者，更應加倍小心。

中暑有什麼徵狀？

中暑的徵狀包括頭暈、頭痛、惡心、氣促，皮膚乾而熱，嚴重的會出現痙攣，甚至昏迷。

迷思一：身處室內就不會中暑？

高溫與濕熱是造成中暑的關鍵之一。如長者在酷熱天氣下長時間在不通風的室內環境逗留，中暑風險同樣會增加。

迷思二：酒精濕紙巾抹身可助降溫？

據醫管局資料，酒精會令皮下血管收縮，反而阻礙身體散熱。應用水抹身降溫；若有冰袋，亦可放在腋下或大腿內側。

循「衣、食、住、行」預防中暑

衣：穿寬鬆、通爽、棉質的淺色衣服。

食：如身體狀況許可，應每天飲用最少8杯水（每杯250毫升），就算沒有大量出汗，也須如此。於室內時最好每兩小時飲水一次；如在室外，更應當增加為每半小時一次。避免酒精、濃茶或咖啡等有利尿作用飲品。

住：保持室內空氣流通及清爽。

行：最好安排在早上或下午較後的時間進行戶外活動。出門前留意天氣報告，酷熱天氣下避免於戶外暴曬及進行劇烈體能活動。出外應帶備太陽傘、闊邊帽及飲品，最好每兩小時塗上防曬用品以保護皮膚。

中暑處理方法

1. 應立即把患者搬往遮蔭的地方，並可用電風扇或冷氣協助搧涼。

2. 以濕毛巾替患者抹身，協助散熱。

3. 如患者清醒，應給予大量清涼飲品，補充流失的水分。

4. 鬆脫衣物、平躺休息，若有嘔吐現象便側躺，以保持呼吸道暢通。

5. 如患者出現昏迷或神志不清，就應盡快送院治理。

資料來源：衛生署、衛生防護中心、醫管局、長者安居協會