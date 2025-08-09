明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時熱點

長者中暑風險較高？身處室內中暑？長者中暑Q&A (16:15)

長者有較高中暑風險？身處室內就不會中暑？用酒精濕紙巾抹身可助降溫？本文綜合有關長者中暑風險的資訊，夏日炎炎，老友記應多加注意身體狀況，身邊的親友也不妨多提醒老人家慎防中暑。

長者為何更易中暑？
衛生署長者健康服務網站資料指出，長者的排汗功能、對溫度轉變的適應能力，以及調節體內水分的機能會較年輕時差，患有慢性疾病（如糖尿病、中風等），或是服用利尿藥、酗酒、營養不良或長期體弱的長者，更應加倍小心。

中暑有什麼徵狀？
中暑的徵狀包括頭暈、頭痛、惡心、氣促，皮膚乾而熱，嚴重的會出現痙攣，甚至昏迷。

迷思一：身處室內就不會中暑？
高溫與濕熱是造成中暑的關鍵之一。如長者在酷熱天氣下長時間在不通風的室內環境逗留，中暑風險同樣會增加。

迷思二：酒精濕紙巾抹身可助降溫？
據醫管局資料，酒精會令皮下血管收縮，反而阻礙身體散熱。應用水抹身降溫；若有冰袋，亦可放在腋下或大腿內側。

循「衣、食、住、行」預防中暑
衣：穿寬鬆、通爽、棉質的淺色衣服。

食：如身體狀況許可，應每天飲用最少8杯水（每杯250毫升），就算沒有大量出汗，也須如此。於室內時最好每兩小時飲水一次；如在室外，更應當增加為每半小時一次。避免酒精、濃茶或咖啡等有利尿作用飲品。

住：保持室內空氣流通及清爽。

行：最好安排在早上或下午較後的時間進行戶外活動。出門前留意天氣報告，酷熱天氣下避免於戶外暴曬及進行劇烈體能活動。出外應帶備太陽傘、闊邊帽及飲品，最好每兩小時塗上防曬用品以保護皮膚。

中暑處理方法
1. 應立即把患者搬往遮蔭的地方，並可用電風扇或冷氣協助搧涼。
2. 以濕毛巾替患者抹身，協助散熱。
3. 如患者清醒，應給予大量清涼飲品，補充流失的水分。
4. 鬆脫衣物、平躺休息，若有嘔吐現象便側躺，以保持呼吸道暢通。
5. 如患者出現昏迷或神志不清，就應盡快送院治理。

資料來源：衛生署、衛生防護中心、醫管局、長者安居協會

相關字詞﹕長者中暑 中暑 長者 編輯推介 熱門HOTPICK

上 / 下一篇新聞