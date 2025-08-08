OpenAI推GPT-5免費用　奧爾特曼：GPT-5如「博士級專家」 (12:47)

GPT-5不足以全面取代人類

OpenAI形容，GPT-5更聰明、更快速且更有用，在寫作、健康相關問題及金融領域表現出色，並強調GPT-5有傑出的企業技能。GPT-5的主要改進包括：更少的事實錯誤或「幻覺」；更優秀的程式編寫能力，能夠創建功能性網站和應用程式；提升創意寫作能力。此外，對於違反其指導方針的指令，模型不會直接「拒絕」，而是會盡可能在安全指導方針內給出最有幫助的回應，或者至少解釋為什麼無法提供幫助。不過，OpenAI稱GPT-5仍不足以全面取代人類，奧爾特曼表示，GPT-5缺乏自我學習能力，而這是一項使人工智能匹敵人類能力的關鍵要素。

OpenAI在周四（7日）的演示中，展示了GPT-5如何在幾秒內撰寫數百行程式碼，並創建例如法語學習程式等工具。奧爾特曼還表示，ChatGPT在提供醫療建議方面是一個很好的工具，並請來一名去年被診斷患癌的女士憶述經歷，說明該聊天機器人如何幫助她決定是否接受放射治療。（路透社/法新社/BBC/衛報）