即時熱點

基孔肯雅熱｜基孔肯雅熱致關節痛楚「非一般」　醫生：病毒或自身免疫系統攻擊關節組織 (15:27)

基孔肯雅熱肆虐內地，截至今日下午2時，本港錄得4宗輸入個案【相關報道】。基孔肯雅熱其中一個主要病徵是嚴重關節痛。世衛指出，「基孔肯雅」（Chikungunya）這名稱源自坦桑尼亞南部語言，意思正是指患者因嚴重關節痛而呈現身體扭曲的姿勢，可見引伸的痛楚「非一般」。家庭醫生劉浩濂形容，痛楚可能嚴重至影響患者日常生活，小部分人的痛楚更可能持續數月或數年，甚至變成慢性關節炎。本文整理劉浩濂醫生解答基孔肯雅熱引致關節痛的成因等資料，他又提醒巿民不要對此病毒掉以輕心。

問：基孔肯雅熱有何病徵？

答：基孔肯雅熱病徵包括發燒、嚴重關節痛、關節腫脹、紅疹等；據衛生署指出，基孔肯雅熱引致的嚴重症狀及死亡罕見，一般來說患者可以完全痊癒。

問：基孔肯雅熱引起的關節痛可有多嚴重？

答：關節痛影響手指、手腕、腳踝、膝頭等多個身體部位，患者活動較多時便感痛楚，影響日常生活，部分患者會選擇躺在牀上、或彎曲身體以減輕痛楚。實際情況因人而異，如本身關節有問題，感染後會更痛。

問：為何基孔肯雅熱會引起嚴重關節痛？

答：基孔肯雅熱導致的關節痛是多個因素共同作用的結果，包括：
．病毒直接侵襲關節組織及在關節組織中複製，造成炎症反應
．患者免疫系統反應過度，過度釋放炎性細胞因子等，攻擊關節組織細胞及加劇滑膜炎症
．自身抗體機制導致急性或慢性炎症，免疫系統錯誤地攻擊關節內的健康細胞

問：關節痛會持續多久？

答：一般持續一至兩周，但小部分人可能持續數月或數年，變成慢性關節炎，情況因人而異。

問：基孔肯雅熱關節痛可如何治療？

答：治療方法主要是紓緩症狀，如服食消炎止痛藥。

問：什麼類別的人士有較高感染及出現重症的風險？

答：長者、幼童（尤其初生嬰）、慢性病患者（如心臟病）、免疫功能低的人有較高感染及重症風險。併發症包括肝炎、腦炎或肺炎等，但較少發生。另外孕婦如臨近生產時受感染，病毒可在嬰兒出生時由母體傳給新生嬰兒。

預防基孔肯雅熱注意

1. 較高風險群體（包括長者、幼童和初生嬰、慢性病患者、免疫功能低的人）應避免去爆發基孔肯雅熱地區

2. 注意個人防蚊，有需要時用蚊怕水

3. 防止環境積水，預防蚊子繁殖

4. 如曾到爆發疫情地區，返港後做好防蚊措施，以防潛伏期期間被蚊叮咬，傳播病毒

5. 如發燒或身體不適應盡快求醫

