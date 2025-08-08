鹽分補充糖Q&A｜鹽分補充糖可避免中暑？營養師解答食用注意 (09:06)

問：鹽分補充糖有什麼成分？食用注意？糖尿病病人適合吃嗎？

答：鹽分補充糖的主要成分包含糖、酸味劑、鹽（鈉質）、鉀質、色素等。由於其主要成分是糖，進食過多會增加日常糖分攝取量，可能引致體重及血糖上升，故不建議糖尿病病人經常進食，以免影響血糖穩定。

問：鹽分補充糖可補充因大量流汗而流失的鹽分嗎？

當人體大量流汗時，身體會流失水分及電解質，包括鈉質、鉀質、氯離子、小量鎂質及鈣質。鹽分補充糖可以作為短時間流汗後快速補充鈉質和鉀質的方法，但若長時間在戶外或侷促高溫的地方活動或工作，不建議只靠鹽分補充糖來補充所需。

問：鹽分補充糖有助避免中暑嗎？

鹽分補充糖的電解質比一般電解質飲品為少，補充電解質的作用未夠全面，而且鹽分補充糖未能像電解質飲品一樣，能夠同時為人體補充水分，所以未必能預防熱衰竭或中暑。

問：如果在酷熱下不適，吃鹽分補充糖能否紓緩？

答：不應只靠鹽分補充糖及電解質，酷熱下若感不適，應盡快到陰涼處或有冷氣的地方休息，同時補充水分或電解質飲料。若持續感到不適，甚至出現熱衰竭或中暑徵狀，應盡快求醫。