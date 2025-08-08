明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時熱點

鹽分補充糖Q&A｜鹽分補充糖可避免中暑？營養師解答食用注意 (09:06)

天氣酷熱，市面有不少鹽分補充糖，聲稱可補充因出汗而流失的鹽分，減低中暑風險。明報電子平台組訪問了Nutri life營養顧問中心註冊營養師李佩儀（Jennifer），解答有關鹽分補充糖的疑問。

問：鹽分補充糖有什麼成分？食用注意？糖尿病病人適合吃嗎？
答：鹽分補充糖的主要成分包含糖、酸味劑、鹽（鈉質）、鉀質、色素等。由於其主要成分是糖，進食過多會增加日常糖分攝取量，可能引致體重及血糖上升，故不建議糖尿病病人經常進食，以免影響血糖穩定。

問：鹽分補充糖可補充因大量流汗而流失的鹽分嗎？
當人體大量流汗時，身體會流失水分及電解質，包括鈉質、鉀質、氯離子、小量鎂質及鈣質。鹽分補充糖可以作為短時間流汗後快速補充鈉質和鉀質的方法，但若長時間在戶外或侷促高溫的地方活動或工作，不建議只靠鹽分補充糖來補充所需。

問：鹽分補充糖有助避免中暑嗎？
鹽分補充糖的電解質比一般電解質飲品為少，補充電解質的作用未夠全面，而且鹽分補充糖未能像電解質飲品一樣，能夠同時為人體補充水分，所以未必能預防熱衰竭或中暑。

問：如果在酷熱下不適，吃鹽分補充糖能否紓緩？
答：不應只靠鹽分補充糖及電解質，酷熱下若感不適，應盡快到陰涼處或有冷氣的地方休息，同時補充水分或電解質飲料。若持續感到不適，甚至出現熱衰竭或中暑徵狀，應盡快求醫。

相關字詞﹕鹽分補充糖 酷熱 中暑 熱衰竭 營養師 編輯推介 熱門HOTPICK

上 / 下一篇新聞