關稅戰｜特朗普對等關稅8月7日生效　各地最新稅率為何？ (14:41)

美國總統特朗普7月31日簽署行政命令，調整今年4月首度公布的「對等關稅」，周四（8月7日）起生效。特朗普於周三（8月6日）宣布對印度加徵25%關稅，8月27日生效，稱是因為印度直接或間接進口俄羅斯石油。連同此前已宣布對印度25%關稅，即美國對印度貨徵50%關稅。本文整理美國對部分貿易伙伴加徵的最新關稅稅率（資料截至香港時間8月7日）。

國家 4月2日公布對等關稅 最新對等關稅（箭嘴顯示走向） 巴西 10% 50% ( ▲ ) 印度 26% 50% ( ▲ )

*其中25%於8月27日生效 瑞士 31% 39% ( ▲ ) 中國 34%

(其後曾加至145%) 30% ( ▼ ) 越南 46% 20% ( ▼ ) 柬埔寨 49% 19% ( ▼ ) 泰國 36% 19% ( ▼ ) 印尼 32% 19% ( ▼ ) 韓國 25% 15% ( ▼ ) 日本 24% 15% ( ▼ ) 歐盟 20% 15% ( ▼ ) 英國 10% 10% ( — )

●巴西：美國在10%的基準關稅基礎上，對巴西進口產品加徵40%關稅，以懲罰前總統波索納洛遭起訴，使得巴西遭課徵的關稅總計達50%。【相關報道：巴西總關稅率高達50%】