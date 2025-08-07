關稅戰｜特朗普對等關稅8月7日生效　各地最新稅率為何？ (14:41)

美國總統特朗普7月31日簽署行政命令，調整今年4月首度公布的「對等關稅」，周四（8月7日）起生效。特朗普於周三（8月6日）宣布對印度加徵25%關稅，8月27日生效，稱是因為印度直接或間接進口俄羅斯石油。連同此前已宣布對印度25%關稅，即美國對印度貨徵50%關稅。本文整理美國對部分貿易伙伴加徵的最新關稅稅率（資料截至香港時間8月7日）。
|國家
|4月2日公布對等關稅
|最新對等關稅（箭嘴顯示走向）
|巴西
|10%
|50%(▲)
|印度
|26%
|50%(▲)
*其中25%於8月27日生效
|瑞士
|31%
|39%(▲)
|中國
| 34%
(其後曾加至145%)
|30%(▼)
|越南
|46%
|20%(▼)
|柬埔寨
|49%
|19%(▼)
|泰國
|36%
|19%(▼)
|印尼
|32%
|19%(▼)
|韓國
|25%
|15%(▼)
|日本
|24%
|15%(▼)
|歐盟
|20%
|15%(▼)
|英國
|10%
|10% (—)
●巴西：美國在10%的基準關稅基礎上，對巴西進口產品加徵40%關稅，以懲罰前總統波索納洛遭起訴，使得巴西遭課徵的關稅總計達50%。【相關報道：巴西總關稅率高達50%】
●印度：特朗普宣布，由於印度直接或間接進口俄羅斯石油，對進口美國的印度貨品額外加徵25%關稅，連同此前宣布對印度25%關稅，即貨徵50%關稅。【相關報道：特加徵印度關稅至50% 「懲罰」買俄油】
●瑞士：瑞士輸美貨品有六成是藥物及醫療用品，另有美容用品、名表及朱古力等。【相關報道：瑞士徵39% 西方國最高】
●中國：中美7月29日結束經貿會談後，同意延長為期90天的關稅休戰協議，美國對中國進口貨關稅維持30%。【相關報道：中美貿談 延長休戰期達共識】
●越南：越南對所有美國貨免徵關稅。【相關報道：特朗普：已與越南達成貿易協議】
●泰國、柬埔寨：特朗普此前把泰柬停火列為減關稅條件。
●印尼：印尼向美國購買能源、農產品及波音飛機，所有美國貨免徵關稅。【相關報道：印尼總統稱降關稅與美「互利共贏」 學者轟不平等】
●韓國：韓國將向美投資3500億美元，斥1000億美元買液化天然氣等。【相關報道：美徵韓15%關稅 獲允萬億造船投資 韓政商界視協議「最差形勢取最佳結果」】
●日本：日本將向美國投資5500億美元，開放汽車、大米等農產品市場。【相關報道：對美投資5500億美元 日澄清最多佔2%】
●歐盟：新關稅適用於大部分歐盟進口貨，包括汽車。雙方對飛機、半導體設備等「戰略商品」實施零關稅。【相關報道：美歐達15%關稅協議 細節分歧存變數】