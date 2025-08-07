立秋節氣2025｜立秋養生宜開始滋陰潤燥　中醫3茶飲湯水助潤肺【附食譜】 (08:18)

立秋節氣2025｜銀菊蜜飲

材料：金銀花3克、菊花3克（白菊較清香，黃菊或會苦澀）、蜜糖適量、滾水500毫升

製法：材料洗淨，以滾水500毫升浸泡10分鐘，加入蜜糖攪拌調勻，即可飲用。

功效：清熱祛濕、潤肺利咽、潤腸通便。適合上火熱氣，皮膚瘡疹常發，大便乾結的人飲用。

注意：蠶豆症患者、孕婦、體質虛寒的人忌服。

立秋節氣2025｜蘋果無花果南北杏瘦肉湯（3至4人分量）

材料：蘋果2個、無花果6粒、南杏10克、北杏6克、蜜棗2粒，瘦肉300克、清水3公升

製法：材料分別洗淨，蘋果去皮去芯，瘦肉氽水。所有材料以清水3公升煲1.5小時，即可飲用。

功效：健胃生津、潤肺止咳。適合口乾、上火有口氣、大便燥結的人飲。

立秋節氣2025｜沙參百合雪梨豬𦟌湯（3至4人分量）

材料：沙參15克、百合60克、玉竹15克、雪梨2個、蜜棗2粒、豬𦟌600克、清水3公升

製法：材料分別洗淨，雪梨去皮去芯，豬𦟌汆水。所有材料以清水3公升煲2小時，加鹽調味，即可飲湯吃肉。

功效：清肺利咽、滋陰潤燥。適合皮膚乾燥過敏、汗多或口乾鼻燥的人飲。

（註：各人體質不同、食物過敏情況不同，倘有任何疑問，應先向註冊中醫師或家庭醫生查詢。〕

徐思濠提醒，要盡量少吃辛辣、煎炸或油膩食物，因為容易令體質變燥；避免進行太過劇烈、出汗太多的運動，因為會令身體流失太多水分、過度流失津液，身體亦會變得更燥。

文：葉志瀛

