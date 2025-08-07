明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時熱點

立秋節氣2025｜立秋養生宜開始滋陰潤燥　中醫3茶飲湯水助潤肺【附食譜】 (08:18)

今日（7日）是二十四節氣的立秋，註冊中醫師徐思濠表示，立秋宜開始滋陰潤燥。飲食適宜多吃更具滋潤功效的新鮮淮山、新鮮蓮子、雪梨及百合，特點是不太寒涼、滋潤、性質平和。以下3個茶飲或湯水亦適合立秋滋陰潤燥潤肺。(立秋節氣2025)

立秋節氣2025｜銀菊蜜飲

材料：金銀花3克、菊花3克（白菊較清香，黃菊或會苦澀）、蜜糖適量、滾水500毫升

製法：材料洗淨，以滾水500毫升浸泡10分鐘，加入蜜糖攪拌調勻，即可飲用。

功效：清熱祛濕、潤肺利咽、潤腸通便。適合上火熱氣，皮膚瘡疹常發，大便乾結的人飲用。

注意：蠶豆症患者、孕婦、體質虛寒的人忌服。

立秋節氣2025｜蘋果無花果南北杏瘦肉湯（3至4人分量）

材料：蘋果2個、無花果6粒、南杏10克、北杏6克、蜜棗2粒，瘦肉300克、清水3公升

製法：材料分別洗淨，蘋果去皮去芯，瘦肉氽水。所有材料以清水3公升煲1.5小時，即可飲用。

功效：健胃生津、潤肺止咳。適合口乾、上火有口氣、大便燥結的人飲。

立秋節氣2025｜沙參百合雪梨豬𦟌湯（3至4人分量）

材料：沙參15克、百合60克、玉竹15克、雪梨2個、蜜棗2粒、豬𦟌600克、清水3公升

製法：材料分別洗淨，雪梨去皮去芯，豬𦟌汆水。所有材料以清水3公升煲2小時，加鹽調味，即可飲湯吃肉。

功效：清肺利咽、滋陰潤燥。適合皮膚乾燥過敏、汗多或口乾鼻燥的人飲。

（註：各人體質不同、食物過敏情況不同，倘有任何疑問，應先向註冊中醫師或家庭醫生查詢。〕

徐思濠提醒，要盡量少吃辛辣、煎炸或油膩食物，因為容易令體質變燥；避免進行太過劇烈、出汗太多的運動，因為會令身體流失太多水分、過度流失津液，身體亦會變得更燥。

文：葉志瀛

立秋養生 更多中醫貼士：

立秋自製滋潤飲品：蘋果雪梨檸檬汁、焗無花果水

立秋補肺 中醫建議吃白色食物、按太淵穴

相關字詞﹕立秋 中醫 中醫養生 滋陰潤燥 滋陰 潤燥 立秋湯水 立秋茶飲 焗茶 二十四節氣 編輯推介 熱門HOTPICK

上 / 下一篇新聞