Chiikawa拉麵店｜Chiikawa首家海外拉麵店8月16日旺角開幕　最平$115/碗　周四起網上預約【附預約連結】 (17:44)

日本人氣動漫Chiikawa（吉伊卡哇）首家海外拉麵店「吉伊卡哇拉麵」，將於8月16日在旺角朗豪坊開幕。該店採網上預約制，不設即場輪候，明日（7日）下午1時起開放首月（8月16日至9月15日）的網上預約名額，每名顧客須預購一瓶$38黑烏龍茶作訂金。【預約連結】【預約時間表可按此參考】
Chiikawa拉麵店 送角色貼紙
香港店屬全球最大「吉伊卡哇拉麵」店，主打日本直送的正宗招牌拉麵，湯頭與食材承襲日本本店原味。拉麵分量亦還原漫畫中細節，有Chiikawa（迷你、130g、$115）、Hachiware（小、200g、$135）和Usagi（大、300g、$150）三種拉麵分量選擇，每碗拉麵均配有可愛的角色魚板，並附送對應角色的貼紙。每人最多點選一碗拉麵。
飲品盛載器皿印有Chiikawa角色插圖。顧客可帶走瓶裝飲料留念，點選飲品亦會隨機贈送角色透明卡。此外，還有一系列周邊商品包括拉麵碗、啤酒杯、水杯、臉巾、手環、T恤、Logo貼紙、湯匙及拉麵碟，供粉絲選購。
「吉伊卡哇拉麵」香港店【官網】
開幕日期：8月16日
地址：旺角朗豪坊12樓13號舖
營業時間：每日11am-10pm（最後入座 9:15 pm）
預約流程：
．網上預約【預約連結】【預約時間表可按此參考】（不接受即場等位）
．每個預約最多4人，每人須訂購一瓶黑烏龍茶（$38）作訂金
．成功預約後會收到確認電郵
．建議於預約時間前15分鐘抵達，以便完成報到、點餐及選購商品