明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時熱點

美食博覽2025｜下周四開鑼　咖喱牛腩月餅、迪拜風朱古力爆谷、鹹蛋黃口味朱古力　短片睇特色產品 (18:28)

美食博覽特色美食率先看（採訪、拍攝及剪接︰卓朗為）

第35屆美食博覽將於8月14至18日在灣仔會展舉行。今年設有「美食博覽公眾館」、「尊貴美食區」、「家電．家居．博覽」、「香港國際茶展」及「美與健生活博覽」5大主題展區，帶來各式各樣環球美食。本文率先介紹部分特色及優惠產品資訊。【購票資訊】

（採訪、拍攝及剪接︰卓朗為）

●咖喱牛腩月餅（展位：樂婷媽媽）

以港人咖喱牛腩為基礎，特製成獨特的咖喱月餅內餡，味道結合鹹與甜，新奇感十足。另有黑椒牛扒月餅、香辣蛋黃牛肉/豬肉月餅。

售價：$35／任揀2個

●迷你純素雜莓果仁月（展位：奇華月餅）

100%純素配方，雜莓內餡融入多種果仁，有別於傳統月餅。

展會限定價：每盒$166.4（一盒6個）

Pennii Premium迪拜風朱古力開心果爆谷（展位：宏展(香港)投資有限公司 ）

以朱古力及開心果醬包裹爆谷，伴以原粒開心果，帶有堅果香與鹹甜口味。另有多種口味，包括榴槤（配榴槤乾）、冬蔭功（配蝦乾）口味等。

展會價：$90/包，$170/兩包

●DA CHOCO麻辣脆牛奶朱古力（展位：DALLOYAU）

法國糕點品牌DALLOYAU與米芝蓮二星餐廳Arbor主廚Eric Räty合作推出脆朱古力產品，以迪拜朱古力為創作靈感，研發出6種口味，包括新創的鹹蛋黃口味，另有麻辣、開心果、格仔餅等口味。麻辣脆牛奶朱古力加入四川椒油、埃斯佩萊特辣椒和非洲皮里皮里椒，口味獨特。

展會價：$238（買十送一）

●阿華田「$1超級福袋」（展位：阿華田）

阿華田今年首推「$1超級福袋」，產品總值$700，限量35套（每日限量7套）。福袋內有29件精選產品，包括限量飛碟機、瑞士脆脆醬、麥香椰汁飲品、三合一即飲營養麥芽飲品等。

●五豐行豐味旅程禮品包（展位：五豐行有限公司）

內有山珍青稞麵、功夫花刀麵（番茄牛肉醬風味）、功夫花刀麵（老上海蔥油拌麵醬風味）、雲南小鍋米線等。

售價：$35

●京都念慈菴養生配茶福袋（展位：京都念慈菴總廠有限公司）

內有養生配茶系列五款茶各1盒，並送出配茶5片（隨機）、積熱清。

展會價: $100

相關字詞﹕美食博覽 美食博覽2025 會展 灣仔 好去處 編輯推介 熱門HOTPICK

上 / 下一篇新聞