美食博覽2025｜下周四開鑼　咖喱牛腩月餅、迪拜風朱古力爆谷、鹹蛋黃口味朱古力　短片睇特色產品 (18:28)

（採訪、拍攝及剪接︰卓朗為）

●咖喱牛腩月餅（展位：樂婷媽媽）

以港人咖喱牛腩為基礎，特製成獨特的咖喱月餅內餡，味道結合鹹與甜，新奇感十足。另有黑椒牛扒月餅、香辣蛋黃牛肉/豬肉月餅。

售價：$35／任揀2個

●迷你純素雜莓果仁月（展位：奇華月餅）

100%純素配方，雜莓內餡融入多種果仁，有別於傳統月餅。

展會限定價：每盒$166.4（一盒6個）

●Pennii Premium迪拜風朱古力開心果爆谷（展位：宏展(香港)投資有限公司 ）

以朱古力及開心果醬包裹爆谷，伴以原粒開心果，帶有堅果香與鹹甜口味。另有多種口味，包括榴槤（配榴槤乾）、冬蔭功（配蝦乾）口味等。

展會價：$90/包，$170/兩包

●DA CHOCO麻辣脆牛奶朱古力（展位：DALLOYAU）

法國糕點品牌DALLOYAU與米芝蓮二星餐廳Arbor主廚Eric Räty合作推出脆朱古力產品，以迪拜朱古力為創作靈感，研發出6種口味，包括新創的鹹蛋黃口味，另有麻辣、開心果、格仔餅等口味。麻辣脆牛奶朱古力加入四川椒油、埃斯佩萊特辣椒和非洲皮里皮里椒，口味獨特。

展會價：$238（買十送一）

●阿華田「$1超級福袋」（展位：阿華田）

阿華田今年首推「$1超級福袋」，產品總值$700，限量35套（每日限量7套）。福袋內有29件精選產品，包括限量飛碟機、瑞士脆脆醬、麥香椰汁飲品、三合一即飲營養麥芽飲品等。

●五豐行豐味旅程禮品包（展位：五豐行有限公司）

內有山珍青稞麵、功夫花刀麵（番茄牛肉醬風味）、功夫花刀麵（老上海蔥油拌麵醬風味）、雲南小鍋米線等。

售價：$35

●京都念慈菴養生配茶福袋（展位：京都念慈菴總廠有限公司）

內有養生配茶系列五款茶各1盒，並送出配茶5片（隨機）、積熱清。

展會價: $100