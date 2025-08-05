天文台取消黃色暴雨警告信號 (18:16)

相關報道：

【17:06】天文台在下午5時05分改發黃色暴雨警告信號，取代黑色暴雨警告信號，預料黃色暴雨警告會在未來一兩小時維持。受西南氣流影響，明早（6日）本港仍有驟雨，初時雨勢有時頗大。請市民明早出門前留意最新的天氣消息。

【15:48】現時影響本港的強雷雨區正逐漸遠離。天文台會在下午5時05分發出紅色或黃色暴雨警告信號取代黑色暴雨警告信號，但本港仍有驟雨，初時雨勢有時頗大，市民需保持警覺。

【14:03】與活躍西南季候風及高空擾動相關的強雷雨區仍持續影響本港及珠江口一帶。根據現時評估，黑色暴雨警告信號會至少維持至下午5時。

【10:33】根據現時評估，黑色暴雨警告信號會至少維持至下午3時。

【08:26】黑色暴雨警告信號會至少維持至上午11時。與活躍西南季候風及高空擾動相關的強雷雨區持續影響本港及珠江口一帶。

【07:05】根據現時評估，黑色暴雨警告信號會至少維持至上午9時。【相關報道：黑雨｜天文台8日內四度發出黑雨 打破一年內發出最多黑雨紀錄】

【05:50】天文台在上午5時50分發出黑色暴雨警告信號。教育局宣布，所有上午校及全日制學校今日停課。

【05:22】天文台在上午5時20分發出紅色暴雨警告信號。

【03:02】天文台於凌晨3時改發黃色暴雨警告信號。

【02:10】天文台在上午2時10分發出紅色暴雨警告信號。

【00:10】黑色暴雨警告生效。