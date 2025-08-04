明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時熱點

天文台改發黑色暴雨警告 (23:46)

【23:45】天文台在下午11時45分發出黑色暴雨警告信號。

【22:35】天文台晚上10時35分發出紅色暴雨警告信號。持續暴雨會導致道路嚴重水浸和交通擠塞，市民應留在安全地方暫避。大雨可能會引致山洪暴發，河道亦可能會氾濫。市民請留意天文台最新天氣消息，以及電台或電視台廣播的交通情況。

【22:25】天文台發出局部地區大雨提示：葵青及沙田區雨勢特別大，有可能出現嚴重水浸。可能受影響之市民，應採取適當預防措施，以防止水浸可能引致的損失。上述區域已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米大雨。

【22:15】天文台表示，與活躍西南季候風及高空擾動相關的強雷雨區正影響本港。是否需要發出紅色暴雨警告信號要視乎雷雨區的發展。市民請保持警惕，並繼續留意天氣變化。

【21:47】天文台在晚上9時45分發出黃色暴雨警告信號。暴雨警告信號現時為黃色，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。一些低窪地帶及排水欠佳的地區會出現水淹。可能受大雨及水浸影響之市民應採取適當的預防措施，以防止可能引致的損失。大雨可能引致山洪暴發，市民應遠離河道。可能受河道氾濫影響之市民應採取適當的預防措施，以避免損失。

【21:30】天文台表示，短期內香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。 另預料強陣風吹襲香港。如身處室外，請盡快到安全地方躲避。

【21:08】天文台表示，受活躍西南季候風及高空擾動影響，本港及鄰近海域持續有雷雨區發展，預料未來兩三小時本港可能受大驟雨影響。市民請留意天氣變化。

相關字詞﹕天氣 天氣速遞 天文台 編輯推介

上 / 下一篇新聞