即時熱點

天文台7月至今共發10紅雨警告　近一周兩黑雨 (15:40)

天文台今日（4日）中午12時20分一度發出紅色暴雨警告信號，維持約1小時。最近3日，每日大家都收到天文台發出的黃雨或紅雨警告信號。由7月至今本港經歷多次暴雨，計及今日截至下午3時，已發過21次黃雨、10次紅雨及2次黑雨。天文台預測，未來一兩日天氣仍然不穩定，雨勢有時頗大及有狂風雷暴。本文整理天文台數據，回顧由7月至今暴雨的情況。

5日內兩黑雨：7月29日、8月2日

天文台在7月29日早上發出今年首個黑雨，持續1小時55分鐘，驟雨為本港多處地區帶來超過70毫米雨量，而港島東部、西貢區及南丫島更超過200毫米。8月2日天文台再發黑雨，維持2小時，九龍部分地區及青衣的雨量超過100毫米，短短5天內，香港經歷了兩次黑色暴雨。而兩次黑雨警告信號發出時間都是上午9時許，第一次是早上9時10分，第二次發出時間是早上9時45分。

短片：黑雨下港島東區多處水浸（7月29日）

7月起紅雨共10次　7月10日持續最長

天文台7月起共發出10次紅雨，7月有7次、8月已經有3次。其中7月10日兩度發出紅雨，包括上午9時36分發出，維持約1小時，及中午12時40分發出，維持2小時50分鐘，是近期持續時間最長。

7月至今共21次黃雨

7月至今，天文台共發出21次黃雨，大部分持續時間為1至2.5小時，而7月10日維持4.5小時，由下午3時半維持至晚上8時。（天文台）

相關字詞﹕天文台 黑雨 黑色暴雨 黃雨 紅雨 暴雨

