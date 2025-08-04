天文台7月至今共發10紅雨警告　近一周兩黑雨 (15:40)

5日內兩黑雨：7月29日、8月2日

天文台在7月29日早上發出今年首個黑雨，持續1小時55分鐘，驟雨為本港多處地區帶來超過70毫米雨量，而港島東部、西貢區及南丫島更超過200毫米。8月2日天文台再發黑雨，維持2小時，九龍部分地區及青衣的雨量超過100毫米，短短5天內，香港經歷了兩次黑色暴雨。而兩次黑雨警告信號發出時間都是上午9時許，第一次是早上9時10分，第二次發出時間是早上9時45分。

短片：黑雨下港島東區多處水浸（7月29日）

7月起紅雨共10次 7月10日持續最長

天文台7月起共發出10次紅雨，7月有7次、8月已經有3次。其中7月10日兩度發出紅雨，包括上午9時36分發出，維持約1小時，及中午12時40分發出，維持2小時50分鐘，是近期持續時間最長。

7月至今共21次黃雨

7月至今，天文台共發出21次黃雨，大部分持續時間為1至2.5小時，而7月10日維持4.5小時，由下午3時半維持至晚上8時。（天文台）