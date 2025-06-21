夏至節氣2025｜夏至宜清熱祛濕　中醫3湯水茶飲健脾養心安神【附食譜】 (10:49)

●清熱解暑湯（2-3人分量）

材料：綠豆100克、生薏米50克、冰糖少量、水2000毫升

做法：先把綠豆和生薏米放入清水中浸泡1小時。將泡好的材料放入煲中，加入2000毫升水煮30分鐘後，放入小量冰糖，多煮30分鐘即可。

功效：綠豆可消暑降火、清熱解毒、利水消腫。生薏米可利水滲濕，健脾止瀉，解毒散結。

注意：脾胃虛寒人士慎飲。

●健脾祛濕湯（2-3人分量）

材料：茯苓25克、山藥25克、蓮子25克、芡實25克、瘦肉200克、生姜2片、水2000毫升

做法：先將茯苓、蓮子、芡實、瘦肉及生姜放入煲中，加入2000毫升清水，中火煮30分鐘後，加入山藥小火煮30分鐘即可。

功效：茯苓可滲濕利水、健脾開胃、安神。山藥可補脾養胃、生津益肺、補腎澀精。蓮子可補脾止瀉、益腎澀精、養心安神。芡實可益腎固精，補脾止瀉，除濕止帶。

注意：熱性體質及消化不良人士慎飲。

●養心安神花茶（1人分量）

材料：酸棗仁8克、枸杞5克、菊花5克、水500毫升

做法：將材料浸洗乾淨，放入500毫升的清水，酸棗仁用布袋另包，與枸杞同煎煮約30分鐘，最後加入菊花焗3分鐘即可。

功效：酸棗仁可養心益肝、安神斂汗。枸杞可補益肝腎、明目。菊花可清肝明目、疏風清熱。

注意：濕氣重及脾胃虛弱人士慎飲。

（註：各人體質不同、食物過敏情況不同，倘有任何疑問，應先向註冊中醫師或家庭醫生查詢。）

夏至養生貼士：

●睡眠──生活起居宜順應自然，可適度晚睡早起。夏至晝長夜短，可稍晚睡，但不宜超過晚上11時，早起可上午6時左右，以順應陽氣升發。午睡亦是養心的方法之一，上午11時至下午1時心經當令，適合午睡，不過時間不宜過長，一般15-30分鐘已有助恢復精神。

●防曬──注意防暑，避免暴曬，外出應戴帽子、使用遮陽傘。

●運動──夏至建議選擇比較溫和的運動，例如清晨或傍晚散步、耍太極、八段錦、游泳等。

●洗澡──出汗後不宜立即沖凍水涼，以免寒氣入侵。

文：葉志瀛

［中醫動講夏至］

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