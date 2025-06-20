失眠｜室內香薰噴霧助眠？　中醫兼香薰治療師：作用類似中醫香囊　宜定期換氣味免嗅覺疲勞【附使用須知】 (12:38)

蕭詠賢表示，使用香薰噴霧，可開竅促進睡眠，透過鼻吸入芳香氣息，安神寧心、疏肝解鬱，可改善肝鬱氣滯、焦慮壓力類型的失眠；中醫的香囊香袋亦有類似作用，將中藥放入香囊配戴或掛牀頭，透過中藥香氣安神。

岩蘭草、甜橙等香氣助眠

蕭詠賢表示，在中醫及香薰治療角度，佛手柑和玫瑰均有助眠功效。佛手柑入肝、脾、肺，疏肝理氣，在香薰治療角度可減輕焦慮；至於玫瑰則疏肝解鬱，養心安神，在香薰治療角度有放鬆鎮靜效果。另外，岩蘭草、甜橙、薰衣草、羅馬洋甘菊和甜馬鬱蘭等在香薰治療角度亦可助眠，是常見成分。

室內香薰噴霧使用6注意

1. 可每日使用，宜每月更換氣味，以免嗅覺疲勞減低效果

2. 哮喘、氣管不適、孕婦及嬰幼兒應慎用房間噴霧

3. 使用前可先噴少量於房間角落，留意會否有過敏反應

4. 噴霧可噴於被鋪外、窗簾、牀角落位或空氣中

5. 不宜直接噴枕頭，以免化學成分接觸臉部造成過敏

6. 如想香味更濃，可噴靠近枕頭的位置

中醫助眠2穴位

1. 神門穴：手腕小指側，腕橫紋上方

2. 內關穴：腕橫紋上2吋（約3隻手指的闊度），兩筋之間

睡前打圈揉按以上兩穴位1至2分鐘，有寧心安神作用，一般人適用，孕婦慎用。

助眠茶飲：玫瑰花茶

材料：玫瑰花3至5粒、陳皮少許、熱水300至400毫升

製法：將玫瑰花及陳皮置於杯中，加熱水焗5至10分鐘即可飲用

功效：疏肝理氣、緩和緊張，可幫助入睡，可睡前約1小時飲用。孕婦不宜飲用。若脾胃虛弱及容易肚瀉，宜先諮詢註冊中醫師。

註：各人體質不同，如有疑問應先諮詢註冊中醫師或家庭醫生。

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