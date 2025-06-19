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Fuggler Q&A｜「醜萌」熱潮假牙公仔Fuggler成新寵　話你知Fuggler是什麼 (16:24)

「醜萌」熱潮下，假牙公仔Fuggler近日繼Labubu後成為新寵。根據官方網頁，Fuggler是「funny-ugly monster（趣怪又醜陋的怪獸）」，明言以「醜陋」作賣點，Fuggler長着擬人的牙齒，加上趣怪的表情，引來不少擁護「醜萌」的支持者喜愛。在社交平台Threads，有收藏Fuggler的網民稱Fuggler「醜到最頂時是美」、又指「Fuggler牙齒怪真的醜的好可愛，有人愛這種萌醜美嗎？」

Fuggler由誰設計？創作意念從何而來？

答：Fuggler是由來自英國的童書作家及藝術家Louise McGettrick創作，其創作意念來自在eBay上看到有人出售假牙，她聯想到將這些假牙放在泰迪熊上很搞笑，於是她將假牙縫製到泰迪熊上，製作成Fuggler。

Fuggler如何興起？

答：Louise McGettrick初期以自家山寨式製作Fugglers，在家中用衣車親手製作，並於2010年開始放在Etsy網站出售，自此相當受歡迎，並在網路上聲名鵲起，甚至出現很多Fugglers Meme圖，在報章及英國電視台的新聞及節目引起討論。2018年，加拿大公司Spin Master向McGettrick收購Fuggler，正式將產品擴大至全球發售。

據香港Google trend數據，由2024年12月起，搜查Fuggler的人數明顯增加。近年，Fuggler在本港玩具反斗城、LOG-ON、AEON等亦有上架，甚至與海綿寶寶、魔戒、忍者龜等聯名推出玩偶。

Fuggler有沒有中文名？

答：Fuggler暫未有官方中文譯名，不過亞洲區網民一般稱呼它為「牙寶」、「牙齒怪」或「放克牙寶」。

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