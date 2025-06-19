Fuggler Q&A｜「醜萌」熱潮假牙公仔Fuggler成新寵　話你知Fuggler是什麼 (16:24)

Fuggler由誰設計？創作意念從何而來？

答：Fuggler是由來自英國的童書作家及藝術家Louise McGettrick創作，其創作意念來自在eBay上看到有人出售假牙，她聯想到將這些假牙放在泰迪熊上很搞笑，於是她將假牙縫製到泰迪熊上，製作成Fuggler。

Fuggler如何興起？

答：Louise McGettrick初期以自家山寨式製作Fugglers，在家中用衣車親手製作，並於2010年開始放在Etsy網站出售，自此相當受歡迎，並在網路上聲名鵲起，甚至出現很多Fugglers Meme圖，在報章及英國電視台的新聞及節目引起討論。2018年，加拿大公司Spin Master向McGettrick收購Fuggler，正式將產品擴大至全球發售。

據香港Google trend數據，由2024年12月起，搜查Fuggler的人數明顯增加。近年，Fuggler在本港玩具反斗城、LOG-ON、AEON等亦有上架，甚至與海綿寶寶、魔戒、忍者龜等聯名推出玩偶。

Fuggler有沒有中文名？

答：Fuggler暫未有官方中文譯名，不過亞洲區網民一般稱呼它為「牙寶」、「牙齒怪」或「放克牙寶」。