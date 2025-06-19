蚊叮蟲咬預防紓癢方法 中醫教DIY草本蚊怕水、外敷草藥液、飲涼茶 (08:59)

徐思濠解釋，被蚊叮蟲咬過後，輕則皮膚紅腫痕癢，重則發燒、出現全身出疹的過敏反應，情況因人而異。一般小童、少被蚊叮蟲咬者、體質陽氣較盛者，徵狀會較明顯。假若想減低過敏反應，應避免進食辛辣溫燥食物。

草本蚊怕水（外用）

材料：香茅3錢、薄荷2錢、艾草1錢、清水500毫升

製法及用法：材料沖洗後備用。清水500毫升煮滾後放進材料，中火煲3分鐘後熄火待涼。隔渣取水，用噴樽盛起。戶外活動時，在衣服或皮膚表面噴灑，每隔1小時反覆使用，加強防禦作用。未使用時，放入雪櫃可存放兩星期；室溫環境可放3日。

燒艾條

材料：艾條1條

用法：艾條單側燃點，插在艾座，其薰芳助驅蚊蟲。（注意防火安全）

藥液外敷方法

材料：蒲公英、紫花地丁、黃柏，各3錢、清水500毫升

製法及用法：材料沖洗後，以水500毫升，煲10分鐘後待涼。隔渣取水，分多次使用。可將此藥液噴在患處，每日可使用2-3次。未使用時，放入雪櫃可存放兩周；室溫環境可放3日。［注意：先天性缺乏酵素症（如蠶豆症）病人不宜使用］

清熱解毒消腫涼茶（1-2人分量）

材料：綠豆二両、竹葉五錢、甘草三錢、清水1公升

製法：材料沖洗後，加1公升水，煲30分鐘後即可飲用

功效：清熱涼血、消腫解毒、紓緩蚊蟲叮咬後的紅腫痕癢不適

注意：體質虛寒容易暈人士不宜飲用

註：對藥物過敏人士，使用前必須先向註冊中醫師或醫生查詢。

文：葉志瀛

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