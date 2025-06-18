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香港兒童國際電影節　睇戲兼當「小帶位員」　6月19日起購票報名【附購票及報名連結】 (09:18)

暑假將至，第九屆香港兒童國際電影節（KIFF）將於7月19日至8月10日逢周六周日舉行，並以「愛・勇氣・成長」為主題，放映8部來自世界各地的精選兒童電影與動畫。門票6月19日起公開發售，可在網上購票（hk.kiff.asia/PE），或在圓方PREMIERE ELEMENTS戲院票房購票。另外，小朋友可參加充當「小帶位員」的工作坊，以及了解電影如何在戲院播放，工作坊同樣於6月19日開始報名，報名按此

第九屆香港兒童國際電影節（KIFF）

日期：7月19-20日、7月26-27日、8月2-3日、8月9-10日（逢周六周日）

地點：圓方PREMIERE ELEMENTS戲院

票價：正價$100、學生／小童／長者$80

網址：www.kiff.asia

電影名單（電影內容及放映時間表可按此

《太空夢飛行》(Space Cadet)

《野草》(The Perks of Being Wild) 

《寶貝小豬嘜》(Babe) 

《娜維：給未來的我》(Nawi: Dear Future Me) 

《小小畫家芙烈達》(Hola, Frida) 

《玻璃男孩》(The Glassworker) 

《來自外星的女孩》(Maika)  

《百厭仔整蠱大作戰》(Prank)

第九屆香港兒童國際電影節電影資料小冊子

「幕後小帶位員」工作坊

對象：5歲或以上小朋友

費用：$290元，包括電影門票兩張（一名成人及一名小朋友）

報名日期：6月19日上午11時起

詳情：www.kiff.asia/zh/9thworkshop

*活動以主辦單位最新公布為準

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