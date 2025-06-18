香港兒童國際電影節　睇戲兼當「小帶位員」　6月19日起購票報名【附購票及報名連結】 (09:18)

暑假將至，第九屆香港兒童國際電影節（KIFF）將於7月19日至8月10日逢周六周日舉行，並以「愛・勇氣・成長」為主題，放映8部來自世界各地的精選兒童電影與動畫。門票6月19日起公開發售，可在網上購票（hk.kiff.asia/PE），或在圓方PREMIERE ELEMENTS戲院票房購票。另外，小朋友可參加充當「小帶位員」的工作坊，以及了解電影如何在戲院播放，工作坊同樣於6月19日開始報名，報名按此。
第九屆香港兒童國際電影節（KIFF）
日期：7月19-20日、7月26-27日、8月2-3日、8月9-10日（逢周六周日）
地點：圓方PREMIERE ELEMENTS戲院
票價：正價$100、學生／小童／長者$80
電影名單（電影內容及放映時間表可按此）
《太空夢飛行》(Space Cadet)
《野草》(The Perks of Being Wild)
《寶貝小豬嘜》(Babe)
《娜維：給未來的我》(Nawi: Dear Future Me)
《小小畫家芙烈達》(Hola, Frida)
《玻璃男孩》(The Glassworker)
《來自外星的女孩》(Maika)
《百厭仔整蠱大作戰》(Prank)
「幕後小帶位員」工作坊
對象：5歲或以上小朋友
費用：$290元，包括電影門票兩張（一名成人及一名小朋友）
報名日期：6月19日上午11時起
詳情：www.kiff.asia/zh/9thworkshop