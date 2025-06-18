香港兒童國際電影節　睇戲兼當「小帶位員」　6月19日起購票報名【附購票及報名連結】 (09:18)

第九屆香港兒童國際電影節（KIFF）

日期：7月19-20日、7月26-27日、8月2-3日、8月9-10日（逢周六周日）

地點：圓方PREMIERE ELEMENTS戲院

票價：正價$100、學生／小童／長者$80

網址：www.kiff.asia

電影名單（電影內容及放映時間表可按此）

《太空夢飛行》(Space Cadet)

《野草》(The Perks of Being Wild)

《寶貝小豬嘜》(Babe)

《娜維：給未來的我》(Nawi: Dear Future Me)

《小小畫家芙烈達》(Hola, Frida)

《玻璃男孩》(The Glassworker)

《來自外星的女孩》(Maika)

《百厭仔整蠱大作戰》(Prank)

［第九屆香港兒童國際電影節電影資料小冊子］

「幕後小帶位員」工作坊

對象：5歲或以上小朋友

費用：$290元，包括電影門票兩張（一名成人及一名小朋友）

報名日期：6月19日上午11時起

詳情：www.kiff.asia/zh/9thworkshop

*活動以主辦單位最新公布為準

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