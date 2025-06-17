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路透新聞研究所：ChatGPT等AI聊天機械人成追新聞新工具　18至24歲青年使用比例最高 (19:38)

生成式人工智能（AI）改變不少人日常生活習慣，英國牛津大學路透新聞研究所周二（17日）發表調查報告（報告連結按此），顯示ChatGPT這類AI聊天機械人成為人們追蹤新聞資訊的新興選擇，包括用AI尋找新聞、生成摘要或推薦報道等。

路透新聞研究所委託國際民調機構YouGov，訪問來自48個國家或地區共9.7萬人，有7%受訪者稱會用AI尋找新聞，當中年輕族群使用的比例最高，18至24歲群組有15%，25至34歲受訪者則有12%。

最受廣泛使用的AI聊天機械人是OpenAI的ChatGPT，其次是Google的Gemini及Meta的Llama。受訪者欣賞聊天機器人能提供相關及個人化新聞，有27%表示會用AI生成新聞報道摘要，24%會用其翻譯報道，另有21%讓AI推薦報道，有五分之一受訪者會詢問AI有關時事的問題。但與此同時，受訪者普遍認為AI令新聞變得更不透明，準確度及可信度減少。

法新社報道，大型語言模型（LLM）透過網絡等渠道的大量資料進行訓練，包括新聞媒體的文字及影片報道，經訓練後能據人們的查詢生成文字和圖像，但可能會出現虛構內容。（法新社/路透社）

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