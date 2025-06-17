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白蟻入屋有什麼迹象？如何預防處理？話你知白蟻習性 (09:34)

家居受白蟻困擾，如何處理？滅蟲專家任永強接受明報電子平台組訪問，講解白蟻習性和防範方法。

Q：白蟻特性？

白蟻大小如米粒，像螞蟻一樣爬行，頭部呈淺黃色，身體白色。每年春天末段至初夏，成熟的白蟻會在氣候、溫度、濕度適宜時大規模飛離原巢，尋找適合的孵化地點，通常是潮濕木質、土壤或木板底部縫隙附近。一般夏天常見的飛蟻是白蟻。

白蟻喜潮濕而怕光，長期生活在黑暗環境，破壞力驚人，由於蟻巢位置隱蔽，而白蟻繁殖力驚人，若處理不當，可導致蟻患擴散。一巢白蟻的數量少則數千隻，多則可達200萬隻以上。

Q：白蟻在家出沒有無迹象？

可留意木板、地腳線有沒有發黑和變色，木板有沒有膨脹或縮水迹象。如果情況嚴重，木板會被蛀空，簡單用手按都會有白蟻走出來。

另一個明顯的迹象是蟻路，白蟻會築起蟻路連接巢穴和水源，所以蟻路是家中有白蟻巢的指標。蟻路常見的地方包括廁所、廚房。

Q：如家中出現白蟻，如何處理？

假如在家中發現白蟻，不應胡亂使用殺蟲水或漂白水，因可能會驚動白蟻，令白蟻搬遷巢穴。任永強稱，白蟻巢如果處理不當，有可能令情況惡化，市民不宜自行處理，應在不驚動白蟻情況下保持其他地方乾爽，並聯絡滅蟲專家。

Q：如何預防白蟻入屋？

市民購買木製家俬時，應選用經防蟲處理的家俬及木材，並保持地方乾爽。長期潮濕的地方不應存放木料。倘發現家中有腐木應立即清除。

文：卓朗為

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