消委會泥膠黏土玩具｜7款泥膠黏土玩具獲消委會總評滿分　不含致敏防腐劑CMIT、MIT【附名單】 (12:12)

消費者委員會（消委會）測試15款泥膠和黏土玩具，所有樣本的特定元素遷移量和微生物含量均符合歐洲玩具安全標準上限和歐盟自願性建議限值，不過有3款樣本檢出可致皮膚過敏的防腐劑CMIT和MIT。本文列出7款獲消委會總評滿分5分的泥膠和黏土玩具。相關報道：消委會：3款泥膠或黏土含致敏防腐劑 其中一款較上限高逾10倍
獲消委會總評5分的7款泥膠和黏土玩具（品牌／名稱／售價／聲稱原產地）
小麥泥膠
．莫拉MÅLA／泥膠Modelling Dough 80493668（6色）／$42.9／意大利
．Jar Meló／Super Soft Modelling Dough（6色）／$128／中國
．Carioca／Baby Do Modelling Dough（8色）／$89／中國
米泥膠
．Daiso／Rice Dough-Blue（1色）／$12／中國
．Toyo／こめっこねんど（6色）／$52／中國
．銀鳥產業GINCHO／お米のねんど（9色）／$79／中國
黏土
Happy＆Funny／Student Clay（10色）／$22／泰國
［消委會網站連結］
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