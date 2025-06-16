消委會接外賣平台投訴　消委會列3提醒助保障消費者 (11:15)

消委會：截圖保留訂單資料、預計送達時間

消委會建議，消費者應於確認訂單前仔細核對訂單資料，包括所點選的食物、數量和價格，取餐方式及其地點和時間是否正確。如使用優惠券，應核對優惠券是否已生效等，並在遞交訂單前截圖，保留訂單資料及預計送達時間等紀錄。

消委會：如要取消訂單 可聯絡餐廳查詢備餐情況

如需取消訂單，消費者應注意如餐廳已接單和開始備餐，即使取消訂單亦可能不獲退款，而且訂單一經取消就無法恢復。消費者可聯絡餐廳查詢備餐情況，並保留有關紀錄以作憑證。

消委會：倘食物送錯、遺漏或翻瀉 宜拍照保留收據

下單後應不時檢視訂單狀況，如果訂單顯示已完成但未收到食物，應立即聯絡外賣平台。經平台點餐亦有可能出現其他問題，例如食物送錯或遺漏、食物容器於外送過程中翻瀉或損毁等。消費者宜拍照及保留收據以作紀錄，並盡快聯絡外賣平台，提供有關資料佐證。

部分外賣平台現時未設有熱線，消費者或僅可透過線上客戶服務及電郵與公司跟進。如與外賣平台直接交涉不果，可聯絡消委會求助。

消委會 其他報告：

泥膠黏土玩具｜7款泥膠黏土玩具獲消委會總評滿分 不含致敏防腐劑CMIT、MIT【附名單】

泥膠黏土玩具｜3款泥膠或黏土含致敏防腐劑 其中一款較上限高逾10倍

眼影｜逾八成霜狀或液狀眼影驗出3種重金屬或致過敏 全部含鉛但無安全疑慮