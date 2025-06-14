實測Insta360 X5夜攝AI降噪、日拍運動HDR功能【短片】 (16:45)

Insta360最近推出全新旗艦Insta360 X5全景運動相機，特點是有8K全景和三重人工智能（AI）晶片，並配備雙1/1.28吋感光元件，感光面積較上一代提升 1.44倍。據Insta360介紹，PureVideo的夜拍專用模式，會透過AI降噪演算法，助用家在漆黑環境中拍出清晰、無噪點畫面。今次測試選了港島寶雲道，邊慢跑邊拍攝，現場燈光有限，沿路環境偏暗，同時俯瞰港島夜景，即睇片看看拍攝成果。