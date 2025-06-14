實測Insta360 X5夜攝AI降噪、日拍運動HDR功能【短片】 (16:45)

Insta360最近推出全新旗艦Insta360 X5全景運動相機，特點是有8K全景和三重人工智能（AI）晶片，並配備雙1/1.28吋感光元件，感光面積較上一代提升 1.44倍。據Insta360介紹，PureVideo的夜拍專用模式，會透過AI降噪演算法，助用家在漆黑環境中拍出清晰、無噪點畫面。今次測試選了港島寶雲道，邊慢跑邊拍攝，現場燈光有限，沿路環境偏暗，同時俯瞰港島夜景，即睇片看看拍攝成果。
此外，本文也測試了Insta360 X5的「5.7K 60fps運動HDR」功能，據Insta360介紹，此功能在強光或逆光下依然能保留豐富細節。今次測試選了在陽光普照的早上進行，地點是港島徑，面對強光、樹蔭環境，Insta360 X5拍出來的效果又是如何？即按此睇片。
Insta360 X5全景運動相機
感光元件：雙1/1.28吋感光元件
解像度：8K30fps全景／5.7K60fps運動HDR
鏡頭：可更換高強度玻璃鏡片
防水等級：IP68（15米裸機防水）
續航時間：185分鐘（強化續航模式）
售價：單機4099元、套裝4539/4899元[網址]
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