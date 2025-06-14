3號風球生效　天文台：至少維持至周日中午｜天文台打風消息 (17:02)

【12:21】天文台在下午12時20分發出三號強風信號，預料本港平均風速每小時41至62公里。市民應將容易被風吹倒的物件綁緊或搬入室內，遠離岸邊及停止所有水上活動。三號強風信號會至少維持至明日（15日）中午。除非蝴蝶在內陸維持較高強度並採取較為接近珠江口的路徑，否則改發八號信號的機會甚低。

【10:05】天文台表示，將會在下午12時20分改發三號強風信號。

【08:05】一號戒備信號現正生效。上午8時，強烈熱帶風暴蝴蝶集結在香港之西南偏西約590公里，即在北緯20.2度，東經109.0度附近，預料向東北移動，時速約18公里，橫過北部灣並移向雷州半島。

過去數小時，蝴蝶採取東北偏北路徑橫過北部灣，其外圍環流為廣東沿岸帶來狂風驟雨。預料蝴蝶會在今日（14日）日間於雷州半島登陸，隨後會橫過廣東及廣西交界一帶。預料與蝴蝶相關的強風區會逐漸普遍影響珠江口一帶，今日稍後本港風力會增強，高地達烈風程度。天文台會在今日正午12時至下午2時之間改發三號強風信號。

隨着蝴蝶進一步移入內陸並減弱，預料本港風力會在明日（15日）稍後逐步緩和。 雖然下周一及周二蝴蝶已遠離及消散，但活躍西南氣流會為廣東沿岸帶來大驟雨，市民請保持警惕。