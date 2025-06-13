香港非遺月｜東華三院辦華人喪葬文化導賞　文化博物館導賞涵粵劇文物館 (11:28)

「非遺無限∞」同樂日

同樂日以「傳統與創新」為主題，結合非遺與現代元素。非遺中心將特別搭建小型戲棚和花牌，舉行多項非遺表演，及各類互動和體驗式攤位活動。

日期：6月14及15日

詳情：bit.ly/440Jcz2

根與魂——物華天寶 非常客家︰江西省非物質文化遺產展演

透過展品、圖文和視像節目，配合傳承人現場示範及互動體驗活動，介紹贛南客家擂茶製作技藝、景德鎮手工製瓷技藝、甲路紙傘製作技藝、萍鄉湘東儺面具等江西省國家級非物質文化遺產代表性項目。

日期：6月14日至7月1日

詳情：bit.ly/3ThvK4H

嗇色園黃大仙祠：道藝傳承 風采非遺

嗇色園將舉辦講座、工作坊及非遺展演節目，深化市民對香港非遺認識，推廣作為國家級非遺項目的香港「黃大仙信俗」。

日期：6月14日及21日

詳情：bit.ly/3FIPprh

東華三院——中國文化和自然遺產日

東華三院因應中國文化和自然遺產日，舉辦華人喪葬文化導賞、中式刺繡工作坊、金箔貼木雕工作坊和東保一家古蹟遊活動。

日期：6月14日

詳情：bit.ly/3SM6Da8

保良局——中國文化和自然遺產日

保良局將舉辦多項活動，其中花茶工作坊及文物拓印工作坊已截止報名，屆時若有空位將開放予即場參加者。

日期：6月14日

詳情：bit.ly/3HDBEuv

「油尖旺區非遺文化今昔談」講座

由香港史地研究者沈思進行「油尖旺區非遺文化今昔談」為題的講座。

日期：6月15日

詳情：bit.ly/4jK13A4

非遺高峰會及公眾非會議

以「非遺在『保護中發展、發展中保護』」為題，從學術角度探討非遺在大灣區的傳承和發展。公眾人士亦可就非遺相關範疇進行討論。

日期：6月14日

詳情：bit.ly/3ZrGIZ2

沙田香港文化博物館粵劇文物館公眾導賞

文化博物館6月公眾導賞涵蓋粵劇文物館、金庸館、徐展堂中國藝術館等展館。

日期：6月逢周六日及公眾假期

導賞團詳情連結

更多資訊：非物質文化遺產辦事處facebook