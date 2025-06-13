合掌瓜佛手瓜｜合掌瓜水分高熱量非常低　快炒保維他命C　煲湯清甜清熱【附營養師湯水食譜】 (08:37)

合掌瓜有什麼益處？

李杏榆表示，根據美國農業部（USDA）飲食指南，合掌瓜水分高，非常低熱量，含有纖維、多種維他命（如維他命C、K）和礦物質（包括鈣、鎂、磷、鉀）［詳情］。本港食安中心亦可查看合掌瓜的營養成分，詳見圖二。不過，合掌瓜煲湯後維他命C會流失，如果想保存合掌瓜的維他命C，可以考慮快炒合掌瓜絲。

處理合掌瓜或致皮膚敏感，怎辦？

李杏榆續稱，合掌瓜皮下有白色黏液，有人切完合掌瓜後皮膚敏感，可以試試先將合掌瓜切半，然後將兩邊合掌瓜打圈磨，磨出白色黏液，再用水沖洗，有助減少黏液引致皮膚敏感情況。

食譜：合掌瓜腰果豬𦟌湯

材料：合掌瓜3個、腰果半碗、豬𦟌1件、粟米2條、海底椰皮1/4碗、生薏米1/4碗、蜜棗3粒、水的分量剛蓋過食材九成。煮法：用大電煲，煲兩三小時，分量至少有4碗湯，電煲不用睇火較方便。

知多啲：合掌瓜可改善脾胃濕熱

中醫角度，合掌瓜具祛風解熱、健脾開胃的功效，有助改善脾胃濕熱，適合經常吃外賣的上班族。

蔬菜統營處溫提：戴手套防黏液沾手

根據蔬菜統營處facebook資料，合掌瓜適合清炒、配肉炒，或作湯料。削皮時可戴手套或用布握瓜，以防黏液沾手。揀合掌瓜以瓜皮光澤亮麗結實，無外傷為佳，置於陰涼通風處可保存一星期，放在雪櫃可保存兩星期。

文：蔡竣羲

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