香港街馬2025於11月23日舉行　跑入中九龍繞道　街馬2025報名費多少？賽事有限時？【附報名連結】 (17:16)

街馬2025何時開始報名？

街馬2025將於6月12日（四）下午3時起開始接受公眾報名，先到先得。【報名連結】

街馬2025將設哪些賽事？

街馬2025設有10公里、半馬拉松、馬拉松賽事。

街馬2025的賽事有否限時？報名費用為何？

有關街馬2025的限時及報名費用，請見下圖或按此。

街馬2025各距離項目賽事有何特色？

●全馬：從東區走廊（近東岸公園）起步，跑手可跑過中環灣仔繞道、龍和道、至耀星街折返，於東區走廊欣賞維港美景，再親身穿越東區海底隧道，由港島跑到九龍，經過將軍澳跨灣大橋、將軍澳－藍田隧道、茶果嶺的創意環保項目、由城市泵房加建而成的綠化公園，以及改善水質後的翠屏河。之後，跑手會上觀塘繞道，跑落觀塘海濱花園，遠眺對岸。跑經觀塘工業、商業區及至九龍灣和啟德，隨後進入中九龍繞道（油麻地段），穿越土瓜灣和何文田，最後以中九龍繞道油麻地交匯處為終點。

●半馬：從東區走廊（近東岸公園）起步，穿越東區海底隧道，觀塘繞道、經九龍灣和啟德後，便開始進入中九龍繞道（油麻地段）路段，並於中九龍繞道油麻地交匯處作終點。

●10公里：調景嶺將藍公路（近唐賢街）起步，跑上跨灣大橋，直入將軍澳－藍田隧道，穿越兩大基建，經過茶果嶺的創意環保項目、綠化公園、翠屏河，再跑上觀塘繞道，落觀塘海濱花園作終點。