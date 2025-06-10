濾水器｜濾水器須定期換濾芯　腎病患者未必適用　一文睇選購使用濾水器須知 (19:53)

提醒一：定期換濾芯免濾水器成細菌溫牀

按濾水器說明書指引定期更換濾芯，即使部分品牌聲稱其活性碳濾芯加入銀離子可抑制細菌，仍需按照使用說明定期沖洗及更換濾芯，避免因微生物積聚而影響健康。若食水開始出現異味，濾水器出水量減慢，或見到濾芯顏色明顯轉變呈現鏽棕或深灰色，便需清洗或更換濾芯。

另外，當濾水產品長時間未使用，在重新啟用前，應先充分沖洗濾芯，確保內部無殘留污染物；陶瓷或矽藻瓷濾芯則需以刷子或百潔布定期清潔表面，以保持濾水性能。

提醒二：留意濾水器耗水耗電量

部分型號的濾水器或食水處理器需要插上電源操作，會耗用較多食水（例如逆滲透或電解水機）。市民選購前必須留意，確定擬放置濾水器的位置有電源供應。

提醒三：留意濾水器不支援逾35℃至40℃熱水適用水溫

有市民的家中水喉供應的熱水，或高達40℃以上，但留意大部分濾水器並不支援過濾超過35℃至40℃的熱水，否則可能損害濾水器喉管、濾芯，影響濾芯過濾效能。

提醒四：部分濾芯不適合腎病患者使用

部分濾水產品聲稱配備礦物質添加物，提升食水中的礦物質含量，但腎病患者對礦物質，例如鈉、鉀、磷等的攝取量通常有嚴格限制，攝入過量可能加重病情或導致其他健康問題。