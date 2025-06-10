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蘋果iOS 26　六大特色一文看 (13:44)

蘋果（Apple）公布iOS 26，特色包括新的界面設計、人工智能系統Apple Intelligence功能升級、消除干擾電話及信息功能等。

蘋果iOS 26｜界面新設計

iOS 26全新「Liquid Glass」設計，呈現半透明質感，「主畫面」和「鎖定畫面」也可採用。

蘋果iOS 26｜「相機」佈局精簡

手機內置「相機」程式佈局會精簡，助用戶專注當下拍攝瞬間；「相片」程式亦有更新，「圖庫」和「選集」將提供獨立顯示。 

蘋果iOS 26｜Apple Intelligence升級相關文章：蘋果Apple Intelligence今年稍後將支援繁體中文　推Live Translation功能

蘋果iOS 26｜消除干擾電話信息

「電話」程式將結合「常用聯絡人」、「通話紀錄」和「留言信箱」在同一頁面。電話將收集來電方資料，以向用戶提供讓其決定接聽或拒接的細節，以此消除干擾。用戶也可於「信息」程式過濾來自未知寄件人的信息，從而更能掌控對話列表中出現的對象。

蘋果iOS 26｜CarPlay功能升級

隨iOS 26更新，在來電顯示畫面，CarPlay讓用戶可得知來電方的同時，不會錯過前方路線指示等重要資訊。iOS 26亦將「點按回應」與釘選對話帶至CarPlay的「信息」app，加上小工具和「即時動態」，讓用戶在駕駛不分心的狀況下掌握最新情況。

蘋果iOS 26｜「地圖」程式更新

「地圖」程式的「Visited Places」協助用户記下曾到之處。用戶可以選擇讓iPhone偵測其抵達某地，如餐廳或商店，且在「地圖」程式查看所有「Visited Places」。「Visited Places」受點對點加密技術保護，Apple無法存取。此外，iPhone現可運用裝置內置智能技術，進一步了解用戶日常路線，於用戶回家或上班時提供首選路線，同時在出現延誤時提醒用戶及提供備用路線。

iOS 26功能即日起於developer.apple.com經Apple Developer Program可供測試，Public Beta 公眾測試版則將於下月於beta.apple.com經Apple Beta Software Program提供。全新軟件功能將於今年秋季以免費軟件更新方式為iPhone 11或更新型號推出。

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