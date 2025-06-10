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蘋果Apple Intelligence今年稍後將支援繁體中文　推Live Translation功能 (12:17)

蘋果宣布，人工智能系統Apple Intelligence將有新功能或升級功能，將於今年稍後時間隨系統iOS 26一同更新。Apple Intelligence目前未有支援繁體中文，今年稍後時間將涵蓋繁體中文，還將支援丹麥文、荷蘭文、挪威文 、葡萄牙文、越南文等。本文整理Apple Intelligence有關的新功能或升級功能。

蘋果Apple Intelligence｜Live Translation

「Live Translation」可以翻譯FaceTime、電話和信息內容。用戶將可於FaceTime通話時，邊聆聽對方聲音，邊閱讀即時翻譯的字幕；電話通話時，對話的翻譯內容會於用戶通話期間朗讀播放；信息內容則可即時翻譯。「Live Translation」由Apple自主研發的模型在裝置上內置運行，確保用戶的個人對話保密。

蘋果Apple Intelligence｜「視覺智能」升級

Apple Intelligence目前可讓用戶以iPhone的「相機」功能了解周遭物體，現將擴至熒幕上的內容，即毋須開啟「相機」也可用。用戶可詢問ChatGPT有關熒幕上的內容，運用 Google等支援的程式搜尋類似影像和產品。

（Apple官方網站片段）

蘋果Apple Intelligence｜「Genmoji」升級

除了將文字描述變成Genmoji之外，用戶現可結合表情符號和Genmoji，描述混合生成全新表情符號。另外，「影像樂園」功能在AI製圖上，可以ChatGPT生成個人化圖片。

（Apple官方網站片段）

蘋果Apple Intelligence｜延伸至支援Apple Watch「健身」App

「Workout Buddy」是Apple Watch首創的體能訓練體驗，以Apple Intelligence整合用戶體能訓練數據及健身紀錄，運動期間提供分析資料。

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