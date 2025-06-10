涼茶｜夏天易「熱氣上火」心煩夢多難入睡　中醫三涼茶助清熱消暑【附食譜】 (10:05)

天氣炎熱致「熱氣上火」，不同於吃煎炸食物導致的「熱氣上火」，註冊中醫師徐思濠接受電子平台組訪問表示，夏季炎熱，容易使體內濕熱加重，導致「熱氣上火」，中醫認為因季節轉變的「熱氣上火」是身體陰陽失衡所致，常見於體內有過多熱氣，或體內氣血不足而導致虛火，人容易心煩燥、睡眠夢多、難入睡、小便尿少或排尿灼熱。徐思濠提供三種涼茶食譜（布渣葉山楂茶、車前草茵陳茶、荷葉木棉花茶），有助清熱消暑，亦可紓緩因暑熱引致的不適。