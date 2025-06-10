涼茶｜夏天易「熱氣上火」心煩夢多難入睡　中醫三涼茶助清熱消暑【附食譜】 (10:05)

天氣炎熱致「熱氣上火」，不同於吃煎炸食物導致的「熱氣上火」，註冊中醫師徐思濠接受電子平台組訪問表示，夏季炎熱，容易使體內濕熱加重，導致「熱氣上火」，中醫認為因季節轉變的「熱氣上火」是身體陰陽失衡所致，常見於體內有過多熱氣，或體內氣血不足而導致虛火，人容易心煩燥、睡眠夢多、難入睡、小便尿少或排尿灼熱。徐思濠提供三種涼茶食譜（布渣葉山楂茶、車前草茵陳茶、荷葉木棉花茶），有助清熱消暑，亦可紓緩因暑熱引致的不適。
●布渣葉山楂茶（3人分量）
材料：布渣葉一両、山楂三錢、甘草二錢、清水2公升
做法：材料分別洗淨，以清水2公升煲30分鐘，即可飲用。
功效：消暑清熱、消滯開胃、生津解渴
●車前草茵陳茶（3人分量）
材料：車前草一両、綿茵陳（亦稱茵陳）一両、甘草三錢、清水2公升
做法：材料分別洗淨，以清水2公升煲30分鐘，即可飲用。
功效：清熱消暑、利尿消腫、去濕解毒
●荷葉木棉花茶（3人分量）
材料：荷葉一両、木棉花一両、甘草三錢、清水2公升
做法：材料分別洗淨，以清水2公升煲30分鐘，即可飲用。
功效：消暑清熱、清腸排毒祛濕
注意：以上三款涼茶，性寒味甘，適合一般人暑天作保健茶水飲用，每星期可適量飲用1-2次。不過體質虛寒者、孕婦、服食西藥者，飲用前應先向註冊中醫師或醫生查詢。