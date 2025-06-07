抹茶Q&A｜抹茶含兒茶素、茶胺酸　助抗氧化提神穩定情緒　咖啡因較高注意攝取量 (12:09)

問：抹茶對身體有什麼好處？過量飲用會有什麼風險？

抹茶含多種營養素，當中以兒茶素（Catechins）和茶胺酸（L-theanine）最為突出。這些成分賦予抹茶強大的抗氧化功能，有助減低慢性疾病風險，促進心血管健康及抗炎；另茶胺酸與咖啡因都有提升專注力及穩定情緒作用，並可提供溫和且持久的提神效果。不過，要注意抹茶的咖啡因含量相對較高（幾乎是綠茶的兩倍），攝取過量咖啡因有可能引起焦慮、失眠與心跳加快等副作用，建議控制攝取量，每日應控制在5杯以內 （每杯抹茶含有約38至89毫克咖啡因，視乎濃度與沖泡方式）。

問：抹茶vs.綠茶，兩者有什麼分別？

抹茶是綠茶的一種，但兩者在栽種、製作及飲用方式上存在明顯差異。綠茶多為直接沖泡飲用，其茶渣會被棄掉，部分營養素因而未能完全攝取。抹茶則使用經過遮蔭栽培的嫩葉（即碾茶）製作，整片茶葉經蒸氣處理並石磨成極細的粉末，沖泡時是連茶葉粉末一起飲用，因此攝取到更多完整的營養成分。抹茶的咖啡因、兒茶素及茶胺酸含量均明顯高於綠茶。味道方面，抹茶較為濃郁、帶微苦與回甘感，而綠茶則偏向清香淡雅。

問：抹茶比紅茶、咖啡、奶茶會較健康嗎？

抹茶在營養價值和健康益處方面具有不少優勢。抹茶含有豐富的抗氧化物質，特別是兒茶素（如EGCG）和茶胺酸。相比之下，紅茶雖然也含有抗氧化物，但整體含量低於抹茶；咖啡的咖啡因含量較高，提神效果強烈；奶茶通常含有較多糖和脂肪，長期飲用容易對血糖控制和體重管理帶來負面影響。總結來說，如果選擇無糖無奶的飲品，抹茶是一個相對健康的選擇，不過每個人的體質和需求不同，適量飲用和均衡飲食才是維持健康的關鍵。

問：抹茶飲用量有上限嗎？

大多數人適量飲用抹茶是安全的，但由於抹茶的咖啡因含量較高，建議根據個人體質與情況調整飲用量。美國食品及藥物管理局（FDA）建議，成人每日咖啡因攝取量不宜超過400毫克，孕婦及哺乳期婦女則應控制在200毫克以內。至於兒童，加拿大衛生局建議每日咖啡因攝取上限為每公斤體重2.5毫克。