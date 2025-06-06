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馬斯克特朗普撕破臉　隔空罵戰時序一文睇 (15:30)

美國總統特朗普與富商馬斯克近日關係破裂，馬斯克周二（3日）公開批評特朗普「大而美」稅收與支出法案是「令人憎惡作嘔的東西」，其後兩人展開隔空交鋒，本文整理兩人罵戰時序。

6月3日（以下均為美國東岸時間）

馬斯克在社交平台X抨擊特朗普一項稅收與支出法案，發文稱：「這項龐大、荒謬、充滿政治手段的國會支出法案令人作嘔，投票支持的人真可恥。」

6月4日

馬斯克先後於X發文，稱法案會令美國人負擔難以承受的債務，敦促「殺死該法案」（KILL the BILL），更呼籲民眾「致電你的議員，讓美國破產是不能接受的」。他又提出起草一份不會大幅增加赤字的新支出法案。

6月5日 中午12時

特朗普在白宮記者會公開批評馬斯克，說：「我和馬斯克關係曾經很好，以後就不知會如何了。他曾對我讚不絕口，也從沒說過我壞話。」他又稱對馬斯克很失望，自己曾幫過他很多。

6月5日 中午12時10分

馬斯克在X發文稱，「為了勝利要削掉『大而美』法案」。

6月5日 中午12時25分

對於特朗普稱馬斯克知道「大而美」法案內容的言論，馬斯克發文否認：「假的，法案一次也沒有讓我看過，而且是在深夜迅速通過，國會幾乎沒有人來得及看。」

6月5日 下午1時57分

馬斯克在X發起民意調查，問及「現在是時候美國創建能真正代表80%中間派的新政黨了嗎？」該帖文目前仍在其X帳戶頁面置頂。

6月5日 下午2時37分

特朗普在Truth Social發帖反擊，稱「馬斯克失去耐心，我要求他離開，我取消了其電動車強制令，這迫使所有人購買沒人想要的電動車，然後他就發瘋了！」特朗普續指，從預算中節省數以十億計美元的最簡單方法，就是終止對馬斯克的政府補貼及合約，「我一直很驚訝拜登沒這樣做！」

6月5日 下午3時10分

馬斯克在X稱「是時候引爆大炸彈」，聲稱特朗普的名字就在已故富豪淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）一案的檔案中，「這就是為何這些檔案沒有被公開」。【相關報道

6月5日 下午4時06分

特朗普在Truth Social稱，「我不介意馬斯克背叛我，但他幾個月前就應該這麼做了」，又形容法案是國會有史以​​來「最偉大的法案之一」。

6月5日 下午4時09分

馬斯克在X反擊稱，「由於總統發表了取消我的政府合約的言論，SpaceX將立即讓『龍飛船』退役。」

6月5日 下午4時11分

馬斯克在X轉發其他用戶的帖文，該帖文稱「總統對馬斯克，誰贏？我賭馬斯克。特朗普應該被彈劾，（副總統）萬斯應接替他」，馬斯克表示「是的」。

6月5日 下午4時26分

馬斯克在X稱「特朗普的關稅將導致今年下半年經濟衰退。」

（路透社/CNN）

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