體脂磅｜康文署體脂磅全港18區免費用　一文睇體脂磅使用資訊【附設體脂磅體育館名單】 (09:27)

Q1.體脂磅是什麼？

體脂磅可以測試體重、BMI、體脂率、肌肉率、水分、內臟脂肪、皮下脂肪、蛋白質、身體年齡等多項體質指標。

體脂磅採用「生物電阻分析技術」來量度身體指標。中大體育運動科學系助理教授潘梓竣解釋，磅上的電極片會產生微量電流，流經身體，因脂肪是絕緣體，理論上脂肪愈多，電阻便愈大，體脂磅透過測量身體電阻，配合廠商自行研發的算式來計算體脂等指標，因此不同品牌測出的結果或有出入。[相關報道]

Q2.康文署哪些體育館設置體脂磅？

灣仔區：港灣道體育館（灣仔港灣道27號）

中西區：中山紀念公園體育館（西營盤東邊街北18號）

南區：黃竹坑體育館（香港仔黃竹坑道168號）

東區：鰂魚涌體育館（鰂魚涌街38號鰂魚涌市政大廈6至7樓）

觀塘區：彩榮路體育館（觀塘彩榮路58號彩福邨第三期）

黃大仙區：彩虹道體育館（黃大仙彩虹道150號）

九龍城區：佛光街體育館（何文田牧愛街18號）

深水埗區：荔枝角公園體育館（荔枝角荔灣道1號）

油尖旺區：大角嘴體育館（大角嘴褔全街63號大角嘴市政大廈5至7樓）

西貢區：調景嶺體育館（將軍澳翠嶺路2號）

屯門區：兆麟體育館（屯門兆麟街19號屯門兆麟政府綜合大樓2至5樓）

北區：保榮路體育館（上水百和路19號）

荃灣區：荃灣體育館（荃灣永順街53號）

元朗區：元朗體育館（元朗馬田路52號元朗文化康樂大樓3樓及4樓）

葵青區：林士德體育館（葵涌興芳路176號）

沙田區：圓洲角體育館（沙田銀城街35號）

大埔區：東昌街體育館（大埔東昌街康體大樓地下及3樓）

離島區：坪洲體育館（坪洲寶坪街6號坪洲巿政大廈）

Q3.如何使用體脂磅？

脫去鞋襪及身上金屬物品 站上分析儀並按平板電腦上的「點擊開始」 按指示輸入性別、年齡及身高 雙手緊握手把，直到聽到完成訊號 完成測試後使用智能手機掃描二維碼下載報告

體脂磅教學短片

Q4.使用體脂磅時要注意什麼？

上磅前應休息15至20分鐘，避免運動後直接測量 上磅前兩小時避免進食，因食物無法導電，或被誤當脂肪，以為自己變肥 每次測量都應用同一部體脂磅，數據才能互相比較 孕婦、安裝心臟起搏器的人不宜使用

為了增加體脂磅準確度，建議每次在同一時間、近似的身體狀態下測量，最理想是起牀後、小便完上磅。

Q5.取得體脂磅報告後，應留意什麼？

體脂磅對於長者、青少年和一般成年人都有幫助，長者可了解不同位置的肌肉比例，如果下肢肌肉偏少，可能容易跌倒，需多做下肢訓練；兒童可看看會否超重或肌肉量不足；至於人到中年，可留意會否積聚過多內臟脂肪，增加心血管病風險。[更多詳情按此]