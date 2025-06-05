Switch 2登場　香港售3450元　任天堂粉絲紐約玩瑪利歐賽車迎Switch 2 (12:54)

Switch 2登場，據任天堂香港官方網站顯示，Nintendo Switch 2定價3450元【連結】。在美國紐約，有任天堂粉絲周三（4日）參加一場瑪利歐賽車活動，以慶祝推出Nintendo Switch 2和新遊戲。任天堂粉絲Steven Paterno試玩了Nintendo Switch 2，他形容新款主機的大小剛剛好，不會感覺笨重，玩起來非常舒適。
任天堂Nintendo Switch 2主要規格與功能
- 畫面尺寸：7.9吋
- 厚度：13.9毫米
顯示屏：
- 液晶熒幕像素約為Nintendo Switch的兩倍，能繪製更精細的畫面
- 支援高達120fps，畫面更流暢
控制器：
- 磁吸式Joy-Con 2，不易鬆脫
- 操控搖桿尺寸增大
- Joy-Con 2可如滑鼠般操作
音質：
- 主機喇叭音質更清晰
- 可配合立體耳機，感受臨場感的立體聲音
- 內置米高峰支援語音聊天
設計：
- 背面支架採用轉軸式設計，可多角度調整
- 增加至2個USB-C插孔
儲存與影像：
- 主機儲存記憶體增至256GB
- 可輸出4K影像
資料來源：任天堂 Switch 2網站
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