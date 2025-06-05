Switch 2登場　香港售3450元　任天堂粉絲紐約玩瑪利歐賽車迎Switch 2 (12:54)

Switch 2登場，據任天堂香港官方網站顯示，Nintendo Switch 2定價3450元【連結】。在美國紐約，有任天堂粉絲周三（4日）參加一場瑪利歐賽車活動，以慶祝推出Nintendo Switch 2和新遊戲。任天堂粉絲Steven Paterno試玩了Nintendo Switch 2，他形容新款主機的大小剛剛好，不會感覺笨重，玩起來非常舒適。