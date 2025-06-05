明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時熱點

Switch 2登場　香港售3450元　任天堂粉絲紐約玩瑪利歐賽車迎Switch 2 (12:54)

任天堂粉絲紐約玩瑪利歐賽車迎Switch 2（法新社片段）

Switch 2登場，據任天堂香港官方網站顯示，Nintendo Switch 2定價3450元【連結】。在美國紐約，有任天堂粉絲周三（4日）參加一場瑪利歐賽車活動，以慶祝推出Nintendo Switch 2和新遊戲。任天堂粉絲Steven Paterno試玩了Nintendo Switch 2，他形容新款主機的大小剛剛好，不會感覺笨重，玩起來非常舒適。

任天堂Nintendo Switch 2主要規格與功能

  • 畫面尺寸：7.9吋
  • 厚度：13.9毫米

顯示屏：

  • 液晶熒幕像素約為Nintendo Switch的兩倍，能繪製更精細的畫面
  • 支援高達120fps，畫面更流暢

控制器：

  • 磁吸式Joy-Con 2，不易鬆脫
  • 操控搖桿尺寸增大
  • Joy-Con 2可如滑鼠般操作

音質：

  • 主機喇叭音質更清晰
  • 可配合立體耳機，感受臨場感的立體聲音
  • 內置米高峰支援語音聊天

設計：

  • 背面支架採用轉軸式設計，可多角度調整
  • 增加至2個USB-C插孔

儲存與影像：

  • 主機儲存記憶體增至256GB
  • 可輸出4K影像

資料來源：任天堂 Switch 2網站

相關字詞﹕任天堂Switch2 任天堂Switch 任天堂 編輯推介 熱門HOTPICK

上 / 下一篇新聞