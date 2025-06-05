荔枝｜各種荔枝特色？要注意荔枝進食量？一文看荔枝食用Q&A【附3款荔枝食譜】 (18:31)

●各種荔枝有什麼特色？

妃子笑（別名玉荷包），以半綠半紅為最佳狀態，偏清甜多汁，肉如白玉，收成期為5月中旬至6月；

桂味的果殼淺紅，帶有小刺，帶清甜的桂花味，6月中旬至7月最當造；

糯米糍最為人熟悉，以6月中至下旬當造，肉厚核小，殼呈鮮紅色，甜美帶點蜜香；

懷枝的肉軟滑，清甜多汁，6月下旬至7月期間特別好吃；

觀音綠7月最當造，果殼呈黃紅色。

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●荔枝有什麼益處？

荔枝含豐富維他命C（每100克含71.5毫克維他命C），含量甚至較橙和士多啤梨高。在中醫角度，荔枝性溫味甘酸，生津補氣，健脾補心。

●荔枝有食用上限？

食安中心提醒，切記不要空肚食荔枝，建議小朋友每次不要食超過5粒，成年人每日不宜超過300克（大約10粒）。此外，荔枝有一定的糖，糖尿病患者及肥胖症患者不宜多吃。

●過量食用荔枝或有什麼後果？

荔枝天然含有化學物質hypoglycin A及MCPG，可抑制人體產生葡萄糖。食安中心提及，過去其他地方曾有食用荔枝後出現低血糖個案，輕則頭暈惡心、肚痛、肚瀉，重則抽搐、血壓下降，甚至有生命危險。

●如何挑選荔枝？

購買荔枝時應如何揀選？可留意4點：

1. 果殼顏色要呈光澤，大部分品種最佳狀態都呈紅色，糯米糍則是鮮紅至血紅色。

2. 要大顆飽滿。

3. 要看外殼顏色有沒有變沉轉黑，甚至出現黑點，這很大可能是曾放進雪櫃，又或是質素較差，亦要留意表面有沒有爛。

4. 留意枝葉是否枯萎或偏沉色，這代表不新鮮。

●3款荔枝食譜

食譜1：「香檳荔枝芒果果凍粒」

分量：4至6人

需時：2.5小時

材料：荔枝10粒、香檳225毫升、台灣愛文芒果半個、魚膠片14克、熱水120毫升、白糖75克

做法：

1.用冰水浸軟魚膠片，需時10分鐘。

2.洗淨荔枝，剝殼、去核及切成細粒。

3.芒果切半，去皮及切成細粒。

4.魚膠片瀝乾水，放在碗內，注入熱水，攪至魚膠片溶解。

5.加入白糖攪拌，直至糖完全溶解。倒進香檳，攪拌均勻。

6.取一小缽，鋪上保鮮紙。加入果凍水及水果合共30克，扭緊保鮮紙封口。

7.放進0至4℃雪櫃，冷藏2小時至凝固，即可撕開保鮮紙享用。

食譜2：荔枝青檸梳打

分量：2至4人

需時：10分鐘

材料：荔枝肉200克、梳打水150克、蘋果汁150克、泰國青檸2個、冰塊2杯

做法：

1.取1個青檸榨汁。

2.攪拌機加入荔枝肉、蘋果汁、梳打水、青檸汁及冰塊，並以高速攪30秒至1分鐘，至幼身。

3.倒進杯子。餘下青檸切片，掛於杯沿作裝飾，即成。

食譜3：荔枝紅桑子玫瑰雪葩

分量：2至4人

需時：3小時

材料：荔枝25粒、紅桑子100克、玫瑰醬35克、檸檬半個

做法：

1.洗淨20粒荔枝，剝殼、去核及切半。

2.洗淨紅桑子，連同荔枝一起放進-18℃冰格冷藏過夜，備用。

3.檸檬榨汁（約20毫升）。

4.於攪拌機中加入荔枝、紅桑子、玫瑰醬及檸檬汁，並用高速攪拌至幼滑。

5.加入5粒新鮮荔枝果肉。若有雪糕機，可把果漿倒入機器低速攪拌15分鐘至凝固，倒入有蓋盒子，放進冰格冷藏1小時。若無雪糕機，可先放進冰格冷藏半小時，取出攪鬆，再重複放進冰格及攪鬆的步驟共4次，即成。

資料來源：明報、食安中心