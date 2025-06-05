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芒種節氣2025｜芒種濕熱易困倦　中醫3湯水清熱養生【附食譜】 (11:30)

今日（5日）是芒種節氣，比小滿節氣更熱更曬更濕。註冊中醫師徐思濠表示，人體容易受濕熱影響，出現困倦、食慾不振、脾胃虛弱等問題，養生注重清熱祛濕、健脾養胃及養心安神，更着重「清熱」及「清補」，宜多吃清淡食物補充水分；適量進食味苦性寒食物，有助降火泄熱。徐思濠提供3個湯水食譜（冬瓜薏米湯、酸梅湯、苦瓜排骨湯）和說明芒種養生之道；亦提醒孕婦慎食薏米、赤豆或寒涼食物，以免影響胎兒。 

芒種養生｜3湯水食譜

●冬瓜薏米湯

材料：冬瓜300克、生熟薏米各50克、瘦肉300克、少許鹽、水2公升

做法：材料分別洗淨後，冬瓜切件，以水2公升同煲1小時後，加鹽調味即可飲用。

功效：利水消腫、清熱解暑

酸梅湯

材料：烏梅20克、山楂10克、陳皮3克、荷葉10克、洛神花10克、冰糖適量、水2公升

做法：所有材料洗淨，加水2公升煮沸後，轉小火煮30分鐘，放涼飲用。

功效：消暑生津、幫助消化。夏季食慾不振、口乾、心神不寧煩躁者可常飲用。

●苦瓜排骨湯 

材料：苦瓜1個、黃豆30克，排骨300克、陳皮3克，薑3片、水3公升

做法：排骨汆水，材料分別洗淨，以水3公升煲2小時，加鹽調味即可飲用。

功效：清熱降火、祛濕開胃。適合濕熱體質、易長暗瘡者。  
（註：各人體質不同、食物過敏情況不同，倘有任何疑問，應先向註冊中醫師或家庭醫生查詢。）

芒種養生之道：

●起居──避免過度貪涼，冷氣溫度不宜過低。

●飲食「清補」為主──芒種濕熱較重，可適量進食苦味及清淡易消化的食物，既清熱祛濕又健脾開胃，例如冬瓜薏米水、苦瓜炒蛋、蓮子芯茶、絲瓜豆腐湯等。避免進食過於辛辣、油膩或生冷食物。

●運動──避免正午高溫時劇烈運動。可選擇清晨或傍晚散步、耍太極拳、八段錦等溫和運動。運動後要及時補充水分，以防脫水。

●情志調養──夏季易心煩氣躁，可飲酸梅湯安神。按摩印堂穴（兩眉頭連線中點）、勞宮穴（手握拳時，中指指尖指向掌心之處）有助緩解焦慮、促進氣血循環。

文：葉志瀛

芒種養生 實用資訊：

荷葉兩食譜　化濕醒胃

芒種天氣濕熱易倦食慾不振　宜中午小睡、忌大汗後即沖冷水浴

按穴、清潤飲食 靜心寧神

按穴助眠

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