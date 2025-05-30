乳癌篩查先導計劃今起接受申請　一文睇申請資格及方法 (10:01)

乳癌篩查先導計劃｜申請資格

．年滿35至74歲婦女。如有家族乳癌或卵巢癌病史，可按家族中最年輕確診年齡提早10年開始篩查，但不早於30歲

．持香港身分證或豁免登記證明書

．已登記「醫健通」

．有高風險罹患乳癌，包括：經基因檢測確認自身帶有某些基因突變使罹患乳癌的終生風險增加；有強烈家族乳癌或卵巢癌病史（詳情）

．無乳癌症狀、病史

．過去一年內無接受乳房X光造影篩查，或到期接受醫生建議的乳房X光造影篩查

乳癌篩查先導計劃｜申請方法及步驟

1. 聯絡你選擇的指定診所【診所名單】，預約接受評估

2. 於評估當日出示香港身分證或豁免證明書，按指示攜帶其他相關醫療文件（如有）

3. 評估後，倘符合參加資格，可簽署同意書並預約造影篩查

4. 接受乳房X光造影篩查，由診所通知篩查結果

5. 倘結果正常，可每年接受評估及篩查；倘結果異常，醫生會與參加者制訂跟進方案，留意不可以在單一篩查周期內更換服務提供者

乳癌篩查先導計劃｜指定診所名單

3間非政府組織的指定診所可供預約，合共7個服務點（詳情）

．香港乳癌基金會乳健中心：北角、牛池灣

．基督教聯合那打素社康服務健康中心：天水圍、觀塘、大埔、佐敦

．基督教靈實協會：將軍澳

乳癌篩查先導計劃｜計劃費用

接受造影服務，指定診所可收取不超過$225共付額（即扣除政府資助金額後的費用），而目前3間指定診所均為免費。注意服務提供者可能會不時調整共付額。因此，參加計劃前，應先瀏覽相關服務提供者的網頁或致電其查詢熱線，以獲取最新的費用資訊。

衛生署乳癌篩查先導計劃網站