大欖隧道｜大欖隧道5月31日政府接收　凌晨3時至5時封閉後改用「易通行」　一文睇實施詳情及新收費 (17:38)

大欖隧道｜5月31日零時後安排

●00:00-03:00：大欖隧道零時起由政府接收，之後暫停運作約5分鐘更新收費設施，截至凌晨3時期間，繼續使用人手或「快易通」收費；收費廣場及所有經青朗公路前往大欖隧道的支路會分階段封閉部分行車線。

●03:00-05:00：將全線封閉以進行轉換工程；所有支路入口亦全線封閉，駕駛人士需改用屯門公路；封閉期間，有三條通宵巴士路線（N269、N368受NA43）受影響，元朗入口及市區入口亦將有封閉措施，詳情可參考運輸署資料。

●05:00：重開及實施「易通行」【影片介紹】，所有人手和「快易通」收費通道將會取消，往市區方向的收費廣場將調整至3條行車線，與上游路段相同；往元朗方向則調整至4條行車線。

●駕駛人士應盡快申請「易通行」【申請詳情】車輛貼和戶口，現時專營權公司的所有隧道費代用券、優惠和贈券等將於專營權屆滿後終止使用；傷殘駕駛者於5月31日零時零分至凌晨3時期間，須暫時向收費員展示運輸署發出的信件以獲豁免隧道費；實施「易通行」後，系統會自動識別他們的身分。

大欖隧道｜所有車種新收費【影片介紹】

●私家車

周一至六：繁忙時段45元、一般時段30元、非繁忙時段18元

周日及公眾假期：全日劃一18元

●電單車

周一至六：繁忙時段18元、一般時段12元、非繁忙時段7.2元

周日及公眾假期：全日劃一7.2元

●的士及其他商用車（如貨車、巴士等）

所有日子固定收費：的士28元，其他商用車43元