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夏天養心蔬果：番茄西瓜荔枝龍眼　中醫兩番茄食譜助生津生肌 (12:34)

中醫角度，夏天適合養心，食什麼蔬果有助養心？註冊中醫師徐思濠接受明報電子平台組訪問稱，中醫理論赤紅色食物歸入心，番茄色紅，夏天食番茄對心臟有益；西瓜、荔枝及龍眼亦有助夏天消暑養心養生。徐思濠提供兩個有營養的番茄食譜（番茄小丸子、番茄芽菜滾肉片湯）。

番茄益處：清熱生津　健脾開胃

徐思濠解釋，番茄性微寒味甘酸，清熱生津，健脾開胃，水分多；夏天出汗後需要補充津液，番茄既可提升食慾，亦可為身體補充流失了的水分。

脾胃虛寒　不宜食生番茄

中醫角度，一般人都適合食番茄，不過脾胃虛寒消化不良的人、身體虛弱的人不宜食生番茄。分量方面，一般健康成年人每日食一個約拳頭大小的番茄沒問題，煮熟的話可以食兩個；建議小朋友食的分量減半。倘進食過多，消化系統功能會受影響。

中醫推介番茄兩食譜

1.番茄小丸子（2-3人分量）

材料：番茄2個、洋葱1個、碎豬肉4両、蒜蓉＋生粉＋胡椒＋芫荽切碎適量

做法：攪碎豬肉以醬油、油及糖醃20分鐘，加生粉適量攪拌，搓成4至5個小肉丸，落鑊加油煎香，取出。番茄、洋葱及蒜蓉洗淨切碎，落鑊加油炒香，加水50毫升，加鹽、糖、調味，煮至汁濃，加入肉丸拌勻，灑上芫荽，即可上碟。

益處：營養豐富、健脾生肌、老幼皆宜

2.番茄芽菜滾肉片湯（2人分量）

材料：番茄2個、芽菜半斤、豬肉片4両、生薑4片、水2公升

做法：材料洗淨，番茄切件，豬肉氽水，以水2公升滾30分鐘，加鹽調味，即可飲用。

益處：清熱生津、健胃、幫助消化

西瓜清熱　不宜雪櫃取出即刻食

徐思濠表示，西瓜性寒味甘，清熱消暑生津解渴，水分較多，多食易引致腸胃不適或腹瀉。建議每次食只約一飯碗的分量，且不宜在雪櫃取出立即食用，以免引致胃脘不適、使胃腸血運減慢，妨礙消化功能。

荔枝生津　日食不宜逾5粒

荔枝性溫味甘酸，生津補氣，健脾補心。日食不宜多過5粒。荔枝茶或龍眼水是老少咸宜保健飲品。不過荔枝龍眼皆有一定果糖，糖尿病患者及肥胖症患者不宜多吃。

龍眼安神　食太多易熱氣上火

龍眼性溫味甘，補血明目安神。倘炎熱天氣出汗過多引致心神不寧、心悸、心慌或失眠，可每日食用不多於15粒，食過多則會引致熱氣上火。糖尿病患者及肥胖症患者慎吃。

徐思濠重申「少食多滋味，多吃壞肚皮」，提醒大家緊記養生之道平衡、均衡。

文：葉志瀛

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