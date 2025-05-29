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《侏羅紀世界》展覽新加坡開幕　8.5米高巨型腕龍現身　小童200元入場｜好去處 (16:54)

想置身電影《侏羅紀世界》（Jurassic World）中的恐龍森林？以電影《侏羅紀世界》為主題的展覽「Jurassic World: The Experience」今日（29日）起正式在新加坡濱海灣花園（Gardens by the Bay）開幕。展覽場館雲霧林（Cloud Forest）變身成恐龍棲息的熱帶森林，最大賣點之一是瀑布旁的兩隻8.5米高腕龍（Brachiosaurus），現場亦有暴龍及美頜龍（Compsognathus）等多種栩栩如生的巨型恐龍模型，入場人士更有機會體驗照顧恐龍寶寶。成人遊客入場費為46新加坡元（約279港元），3至12歲小童遊客入場費為32新加坡元（約194港元），3歲以下小童免費入場。

《侏羅紀世界》「Jurassic World: The Experience」展覽

日期：即日起至12月31日

時間：早上9時至晚上9時（最後入場時間為晚上8時）

地點：新加坡濱海灣花園（Gardens by the Bay）

票價：成人46新加坡元（約279港元），3至12歲小童32新加坡元（約194港元），3歲以下免費【購票連結

活動詳情：jurassicworldexperience.com/sg/

 

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