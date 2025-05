《侏羅紀世界》展覽新加坡開幕　8.5米高巨型腕龍現身　小童200元入場｜好去處 (16:54)

想置身電影《侏羅紀世界》(Jurassic World)中的恐龍森林?以電影《侏羅紀世界》為主題的展覽「Jurassic World: The Experience」今日(29日)起正式在新加坡濱海灣花園(Gardens by the Bay)開幕。展覽場館雲霧林(Cloud Forest)變身成恐龍棲息的熱帶森林,最大賣點之一是瀑布旁的兩隻8.5米高腕龍(Brachiosaurus),現場亦有暴龍及美頜龍(Compsognathus)等多種栩栩如生的巨型恐龍模型,入場人士更有機會體驗照顧恐龍寶寶。成人遊客入場費為46新加坡元(約279港元),3至12歲小童遊客入場費為32新加坡元(約194港元),3歲以下小童免費入場。