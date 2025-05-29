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香港喜劇展覽放映《富貴逼人》《賭聖》選段　5月30日起電影資料館舉辦　免費入場 (10:00)

香港喜劇電影在80至90年代百花齊放，讓港人回味無窮。康文署香港電影資料館將於5月30日至10月19日，在資料館展覽廳舉行「娛樂無窮——笑看八、九十年代香港喜劇電影」展覽，透過喜劇電影選段、口述歷史、喜劇電影經典歌曲和海報，展示香港喜劇電影的獨特魅力。展覽免費入場，6月22日會舉行首場座談會，由導演高志森和演員毛舜筠主講，活動詳情可按此

展覽主題展區：

．「大笑四房」展區：精選放映近百條經典港產喜劇電影的選段，如《快餐車》（1984）、《富貴逼人》（1987）、《賭聖》（1990）及《大內密探零零發》（1996）等，呈現和拆解電影喜劇笑點的設計和建構方式

．「口述歷史：我們的喜劇時光」展區：集合多名台前幕後影人的專訪片段，包括著名創作人王晶、高志森、田啟文、張堅庭和麥啟光，以及演員毛舜筠和吳君如等，製作成專題影片放映，分享香港喜劇電影的發展與創作歷程，以及演員如何塑造角色

．「開心K房『聲雅廊』」展區：讓參觀者在80、90年代的酒廊佈置中欣賞多首喜劇電影主題曲或插曲片段

．展廳「打卡位」：由《鬼馬智多星》（1981）、《最佳拍檔》（1982）和《百變星君》（1995）等多張經典喜劇電影海報組合而成的裝置，以及引用多名演員和創作人對喜劇的獨到見解拼砌而成的「金句牆」

「娛樂無窮——笑看八、九十年代香港喜劇電影」展覽

日期：5月30日至10月19日

地點：西灣河鯉景道50號香港電影資料館

詳情：bit.ly/4dzKwxh

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