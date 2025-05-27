譚仔下午茶餐$19起　壽司郎下午茶$40起　美心MX奶黃包早餐$20｜連鎖快餐下午茶早餐平價之選 (18:33)

市道不景，不同食肆或便利店於下午茶或早餐時段推出平價/抵食選擇。本文整理如下：
譚仔三哥或譚仔雲南米線下午茶 魚蛋魚片頭餐$19起
「譚仔雲南米線」或「譚仔三哥米線」即日起於下午茶時段推出$19咖喱魚蛋魚片頭餐、$25煎蛋烤胡椒酥餅餐配酸菜、$29炸醬飯餐、$30迷你雙餸湯米線。［facebook睇詳情］
大快活下午茶 豬扒脆豬包餐$29起
大快活下午茶提供豬扒脆豬包餐$29起。［詳情］
壽司郎下午茶 壽司配拉麵$40起
壽司郎剛即日起逢周一至周五（公眾假期除外）下午2時至5時推出下午茶，「壽司盛合」配烏冬或拉麵$40、「刺身盛」」配烏冬或拉麵$55。［facebook睇詳情］
美心MX早餐 奶黃包餐$20 手機點餐再八八折
美心MX早餐時段推出奶黃包餐，3個奶黃包加1杯茶或咖啡$20。手機落單外賣自取，可再獲八八折。［facebook睇詳情］
大家樂早餐 三文治$18 加$5配細湯粉
即日至6月6日，Club 100會員於周一至周五早餐時段，開APP用「粉C優惠券」可以$18購買「是日三文治」，另加$5可加配細湯粉或飲品。［facebook睇詳情］
7-Eleven 買點心送忌廉溝鮮奶
即日至5月30日，在7-Eleven買7-SELECT點心，可獲送樂天忌廉溝鮮奶500毫升1支。［facebook睇詳情］
OK便利店 迷你瑞士卷兩件$13
即日至6月4日，在OK便利店（Circle K）購買嘉頓紅豆味迷你瑞士卷，$13兩件。［facebook睇詳情］
OK便利店 $20熟蝦沙律潛艇
即日至6月4日，OK便利店（Circle K）會員憑券購買熟蝦沙律潛艇，每件$20。［facebook睇詳情］
註：資料以店方最新公布為準
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