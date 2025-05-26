社區牙科支援計劃Q&A｜5月26日推出　不包洗牙或鑲假牙　補牙拔牙每顆50元 (09:25)

非長者可參加「社區牙科支援計劃」嗎？如何參加計劃？

答：任何年齡人士只要符合資格便可申請參加計劃。合資格人士包括：領取長者生活津貼、正使用長者社區照顧服務券計劃或綜合家居照顧服務、使用改善家居及社區照顧服務或家居支援服務、醫管局病人並獲醫療費用減免服務的受助者、以及領綜援者。注意參加者須持有身分證，以及已登記加入 「醫健通」。參加計劃方法可按此查閱。

洗牙或鑲假牙是否包括在計劃中？

答：不包括。每名計劃參加者每180天可在計劃下申請接受資助牙科服務一次，包括口腔檢查、緩解牙齒疼痛藥物、X光檢查、補牙或拔牙（以每顆牙齒為一個「補牙或拔牙配額」）。注意未使用的配額不可以累積到下一個循環期使用。

計劃是否免費？可以用醫療劵嗎？

答：參加者需支付行政費，但部分人可獲豁免，另可使用醫療劵。基本上，參加者須就治理每顆牙齒（補牙或拔牙）支付50元行政費，最多繳付150元（因每次最多治理3顆牙齒）。若參加者為社署旗下相關支援服務受助人，或獲醫療費用減免的醫管局病人，可豁免行政費。

如經主診牙醫評估後認為不適宜補牙或拔牙，仍需支付行政費嗎？

不需要。但注意參加者於每一個循環期內只獲一次口腔檢查和處方止痛藥物資助。

可否自行選擇牙醫？

答：可以，參加者在全港18區、共32間參與計劃的非政府組織提供的近80個牙科服務地點【搜尋連結】，選擇心水牙醫診所。注意在同一個180日的循環期內，參加者只可在一間已選牙科診所內接受同一牙醫服務。

可否同時接受牙科街症和社區牙科支援計劃的服務？

答：可以

其他詳情可參考衛生署社區牙科支援計劃、政府新聞公報