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史迪仔攻佔社交媒體頭像　「亂入」獅子王、超級盃 (18:26)

《史迪仔》（Lilo and Stitch）迪士尼真人版電影近日在全球陸續上映，史迪仔愛搗亂的性格更成為電影公司宣傳策略，史迪仔無論在網上或現實世界都無處不在，例如史迪仔會出現在各大動畫及電影公司的社交媒體帳號頭像中，Disney、Pixar、Marvel、二十世紀影業，及美國廣播公司電視台均「無一倖免」。

史迪仔亦「亂入」獅子王（The Lion King）音樂劇宣傳片，取代了主角辛巴（Simba）在懸崖邊被高舉的位置。

在迪士尼網上商店，「百厭」的史迪仔舉起紙條遮蓋Disney store標誌，將其變成Disney「Stitch」。【網站連結】

史迪仔亦「亂入」現實世界，「現身」超級盃球場並四處亂跑，一眾工作人員嘗試用垃圾桶捉牠但失敗，直至史迪仔駕車撞到龍門架才停下，引起現場一陣騷動。

作為電影主角，史迪仔當然要出席首映禮及電影宣傳活動，無論演員個人或大合照，頑皮的史迪仔繼續搗蛋，甚至大幅遮蓋演員。

《史迪仔》電影故事大綱

古靈精怪的外星實驗品史迪仔，逃亡流落夏威夷，巧遇孤獨女孩妮露，互相成為唯一的好友，共同歷險對抗從外太空來捕捉史迪仔的壞蛋，成為妮露修補破碎家庭的關鍵。《史迪仔》電影將於2025年5月29日在香港大銀幕正式上映。

《史迪仔》金句：家人不會被離棄或遺忘

夏威夷語「Ohana」是家人的意思。史迪仔和妮露兩個孤獨靈魂相遇，發展出一段真摯感情，重現金句精神「Ohana means family. Family means nobody gets left behind or forgotten」（Ohana即是家人，家人不會被離棄或遺忘）。

史迪仔 實用資訊：

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短片：史迪仔@海港城

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