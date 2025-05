史迪仔攻佔社交媒體頭像　「亂入」獅子王、超級盃 (18:26)

史迪仔亦「亂入」獅子王(The Lion King)音樂劇宣傳片,取代了主角辛巴(Simba)在懸崖邊被高舉的位置。

在迪士尼網上商店,「百厭」的史迪仔舉起紙條遮蓋Disney store標誌,將其變成Disney「Stitch」。【網站連結】

史迪仔亦「亂入」現實世界,「現身」超級盃球場並四處亂跑,一眾工作人員嘗試用垃圾桶捉牠但失敗,直至史迪仔駕車撞到龍門架才停下,引起現場一陣騷動。

作為電影主角,史迪仔當然要出席首映禮及電影宣傳活動,無論演員個人或大合照,頑皮的史迪仔繼續搗蛋,甚至大幅遮蓋演員。

tiny alien, big entrance. Stitch crashes the premiere of #LiloAndStitch! See the movie only in theaters May 23! pic.twitter.com/TbG4ar1AxU — Walt Disney Studios (@DisneyStudios) May 18, 2025

《史迪仔》電影故事大綱

古靈精怪的外星實驗品史迪仔,逃亡流落夏威夷,巧遇孤獨女孩妮露,互相成為唯一的好友,共同歷險對抗從外太空來捕捉史迪仔的壞蛋,成為妮露修補破碎家庭的關鍵。《史迪仔》電影將於2025年5月29日在香港大銀幕正式上映。

《史迪仔》金句:家人不會被離棄或遺忘

夏威夷語「Ohana」是家人的意思。史迪仔和妮露兩個孤獨靈魂相遇,發展出一段真摯感情,重現金句精神「Ohana means family. Family means nobody gets left behind or forgotten」(Ohana即是家人,家人不會被離棄或遺忘)。

