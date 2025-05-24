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法律Q&A｜有本港公司遭內地人搶先註冊商標　律師：中港交流頻繁　港企應盡快內地註冊商標 (13:25)

有本港公司近日在社交媒體透露，其商標早前遭一名內地人在內地「搶先」註冊。CPH Legal執業律師陳柏豪接受明報電子平台組訪問時建議，香港與內地僅一河之隔，極多商業交流，香港商家即使短期內無意在內地發展，亦應積極考慮在業務上軌道後，盡快諮詢內地的知識產權律師並考慮註冊商標，以免被搶先註冊而需負上提出異議的舉證責任。

該本港公司表示，由於已進入法庭程序，不便受訪。事實上，類似事件不止在香港發生，出產日本京都「宇治抹茶」的老字號「丸久小山園」，其社長小山元早前受訪，不滿內地出產一些設計及包裝均與其「宇治抹茶」非常相似的產品，混淆消費者，或損品牌多年來建立的信譽與形象，無奈由於小山元沒有在中國註冊有關商標，未能向對方採取法律行動。

陳柏豪表示，消費者及客戶往往信任熟悉的品牌，從而決定其消費偏好，保護商標的法律對企業至為重要。全世界主流國家及地區均有為保護商標立法，中國內地與香港亦不例外；不過，在中國營商較為人詬病的，其中之一是被所謂「惡意」註冊商標，或以極度相似的名稱及圖案註冊商標。經典例子是運動品牌New Balance被內地的New Barlun仿冒，纏訟多年後，New Balance才獲內地法院裁決終極勝訴。

陳柏豪續稱，根據香港法例第559章《商標條例》下，在香港未註冊的「馳名商標 」(well-known trade mark)，即公眾熟知的商標，是「先到先得」的註冊商標機制下的例外情況；知識產權署或法庭在裁定未註冊商標是否「馳名」時，會考慮一系列因素，例如香港公眾對該商標的認識或承認程度；使用歷時多久、使用的範圍及地域範圍等。

陳柏豪稱，內地法例亦有保障以不正當手段搶先註冊的事件，根據《中華人民共和國商標法》第32條指出，申請商標註冊不得損害他人現有的在先權利，也不得以不正當手段搶先註冊他人已經使用並有一定影響的商標。相關法例亦指出，不相同或不相類似商品申請註冊的商標，若是複製、摹仿或者翻譯他人已經在中國註冊的馳名商標，誤導公眾，致使該馳名商標註冊人的利益可能受到損害，不能予以註冊並禁止使用。

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