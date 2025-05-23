芽菜Q&A｜「大豆芽」比綠豆芽菜更有營養？營養師解說+韓式大豆芽涼拌食譜 (09:05)

Q：「大豆芽」比綠豆芽菜更有營養？

李杏榆稱，根據食物安全中心資料，「大豆芽」比綠豆芽菜有較多蛋白質和纖維，亦含有維他命A、卵磷脂、異黃酮等，對眼睛和降血脂有幫助。「大豆芽」的鈣、鎂、磷，甚至維他命C含量，亦比綠豆芽菜高少少，故「大豆芽」更有營養。而綠豆芽菜的優點是水分高，低熱量，幾乎不含脂肪。（兩者部分營養成分比較見圖二）

Q：芽菜可否生食？什麼人不適合食芽菜？

李杏榆提醒，芽菜是發芽食物，發芽所需的溫度和濕度適合細菌生長，所以除非是包裝芽菜標明可以生食， 否則建議先煮一下才食用。對黃豆敏感的人不適合食「大豆芽」。

食譜：韓式木耳大豆芽涼拌

近日天氣熱，李杏榆提供一個簡單食譜「韓式木耳大豆芽涼拌」讓大家試試。食材包括：木耳、大豆芽、甘筍、泡菜和芝麻油。做法：將食材洗淨，大豆芽切走鬚根、木耳和甘筍切絲。然後所有材料煮沸約3分鐘，撈起及放在冰水中冰鎮，瀝乾水分，最後加入泡菜和適量鹽調味即可。

文：蔡竣羲

［食物營養搜尋器（食物安全中心）］