「生蛇」過後皮膚仍痕癢怎辦？中醫教自製金盞花水黃連水　外敷紓不適 (12:46)

金盞花水自製方法──將10粒乾金盞花放進茶包袋，放入100毫升熱水中，或將乾金盞花直接加進100毫升熱水，浸泡30分鐘後，撈出金盞花。將金盞花水倒進噴壺使用。金盞花水可每日早晚使用，可存放雪櫃2至3日。胡玘君提醒，如果皮膚傷口嚴重，應先向註冊中醫師或醫生查詢。

黃連水自製方法──黃連五錢煲水攤涼後，外敷洗皮膚。注意：蠶豆症患者不能使用黃連水。（各人體質不同，皮膚敏感情況不同，如有疑問應先向註冊中醫師或醫生查詢。）

胡玘君續解說，中醫稱「生蛇」為「蛇串瘡」，發在腰間的稱「纏腰火丹」。不同的情況可以引起經絡氣血受阻塞，不通則痛。現代醫學稱為帶狀疱疹，由潛伏於人體神經組織的水痘帶狀疱疹病毒引發。

「蛇串瘡」部分病因如下：

●情志所傷──壓力太大以致肝氣鬱結，氣鬱過久而化火；

●飲食不節──食太多辛辣或煎炸上火之物；

●脾臟運化水濕能力弱──濕濁內停，鬱久化生濕熱，外溢於皮膚成「蛇串瘡」；

●睡眠不足、身體虛弱

近年似乎多了患者「生蛇上眼」，胡玘君表示，可能與使用手機或電腦太久有關，眼睛過勞，眼睛的抗抵力亦會減弱，大家更要特別注意讓眼睛休息。

文：莊朝青

「生蛇」 實用資訊：

生蛇5注意 中醫提醒：戒食牛蝦筍 可按太衝穴合谷穴紓緩不適

滿50歲打針防「惡蛇」

增免疫力+打疫苗 防「生蛇」

生蛇治療 把握黃金72小時

行氣活血 趕走「生蛇」神經痛

肝氣鬱結招「蛇串瘡」

無故腰痛 小心「蛇」作怪

個案：生完蛇反覆「針刺火灼」 寢食難安

生蛇解碼

水痘與帶狀疱疹（香港紅十字會）