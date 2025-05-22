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「生蛇」過後皮膚仍痕癢怎辦？中醫教自製金盞花水黃連水　外敷紓不適 (12:46)

「生蛇」（帶狀疱疹俗稱「生蛇」）很痛，亦有嚴重併發症風險，根據衛生防護中心建議，接種疫苗是有效預防方法之一。增強自身抵抗力亦相當重要，註冊中醫師胡玘君表示，近月多了「生蛇」過後的人求診，故提醒大家日常生活多注意休息，飲食養生宜健脾化濕。倘「生蛇」求醫治療過後，皮膚仍然痕癢不適，可考慮自製金盞花水或黃連水外敷，有助紓緩敏感及減少痕癢。不過蠶豆症患者不能用黃連水。

金盞花水自製方法──將10粒乾金盞花放進茶包袋，放入100毫升熱水中，或將乾金盞花直接加進100毫升熱水，浸泡30分鐘後，撈出金盞花。將金盞花水倒進噴壺使用。金盞花水可每日早晚使用，可存放雪櫃2至3日。胡玘君提醒，如果皮膚傷口嚴重，應先向註冊中醫師或醫生查詢。

黃連水自製方法──黃連五錢煲水攤涼後，外敷洗皮膚。注意：蠶豆症患者不能使用黃連水。（各人體質不同，皮膚敏感情況不同，如有疑問應先向註冊中醫師或醫生查詢。）

胡玘君續解說，中醫稱「生蛇」為「蛇串瘡」，發在腰間的稱「纏腰火丹」。不同的情況可以引起經絡氣血受阻塞，不通則痛。現代醫學稱為帶狀疱疹，由潛伏於人體神經組織的水痘帶狀疱疹病毒引發。

「蛇串瘡」部分病因如下：

●情志所傷──壓力太大以致肝氣鬱結，氣鬱過久而化火；

●飲食不節──食太多辛辣或煎炸上火之物；

●脾臟運化水濕能力弱──濕濁內停，鬱久化生濕熱，外溢於皮膚成「蛇串瘡」；

●睡眠不足、身體虛弱

近年似乎多了患者「生蛇上眼」，胡玘君表示，可能與使用手機或電腦太久有關，眼睛過勞，眼睛的抗抵力亦會減弱，大家更要特別注意讓眼睛休息。

文：莊朝青

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