美心MX$39雙餸飯　KFC套餐買一送一　大家樂焗飯$45｜連鎖快餐著數情報 (17:01)

不同連鎖快餐店（如美心MX、KFC、大家樂）現正推出不同優惠/著數，本文整理如下：
美心MX
●$39雙餸飯──美心MX周一至周六午市供應$39雙餸飯配茶／啡／汽水，餸菜每日不同。加$6可多一份叉燒。［facebook睇詳情］
●手機點餐外賣自取八八折──即日至6月26日，美心MX及美心Food²手機落單，外賣自取，可獲八八折優惠。［facebook睇詳情］
●$20脆皮菠蘿油早餐──美心MX於早餐時段供應菠蘿油配港式熱奶茶或咖啡，售$20。［facebook睇詳情］
KFC
●指定套餐買一送一──即日至5月23日上午11時後，KFC指定套餐（家鄉雞餐、香辣脆雞餐、狂惹香燒雞餐、巴辣雞腿包餐）買一送一。［facebook睇詳情］
大家樂
●$45指定焗飯──即日至6月2日，大家樂「芝士冬Yum拳王雞扒焗飯」限時試食價$45，午市／晚市時段供應。［facebook睇詳情］
●$30豬柳漢堡扒配炒麵早餐──即日至6月2日，大家樂豬柳漢堡扒配炒麵，配茶／咖啡／汽水，優惠價$30；加$3可加配烚蛋或蘿蔔糕。［facebook睇詳情］
●買3盒「食得樂」軟餐便當送端午糉──在指定大家樂分店購買3盒「食得樂」輕嚥料理軟餐便當，可獲贈輕嚥端午糉一隻。［facebook睇詳情］