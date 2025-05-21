內地35款應用程式涉違規收集使用個人信息　一文看程式名單 (12:32)

未以結構化清單的方式逐一列出收集、使用個人資訊規則

智慧AI聊天（版本1.4.0）

虛擬戀愛AI（版本1.1.3）

輕抖（版本V3.2.400）

剪輯軟件（版本1.1.2）

視頻剪輯（版本26.9.82）

愛剪（版本V1.0.0）

視頻編輯剪輯cut（版本1.0.2）

妙剪（版本1.55）

智能出行（版本1.0.2）

創遊世界（版本1.56.0）

AI音樂學園（版本7.1.1）

台鈴電動（版本3.3.5）

實際收集的個人資訊超出用戶授權範圍

智譜清言（版本2.9.6）

Wink（版本2.7.0）

剪印（版本24.03.26）

抖影視頻剪輯（版本1.2.8）

Pr視頻剪輯（版本2.7.5）

愛剪輯（版本80.21.0）

免費剪輯視頻（版本v1.1.8）

剪輯軟件（版本1.1.2）

AI視頻成片（版本3.2.0）

視頻剪輯（版本26.9.82）

妙剪（版本1.55）

自律鎖機（版本24.08.10）

畫世界（版本2.9.8）

QCY（版本4.0.8）

智能出行（版本1.0.2）

創遊世界（版本1.56.0）

AVmini（版本4.2.0.12）

小白學習打印（版本4.17.4）

個人資訊保護政策中描述收集的個人資訊與業務功能無直接關聯

AI智能秘書（版本1.0.25）

抖影視頻剪輯（版本1.2.8）

在配置檔案中聲明與移動應用的所有業務功能均沒有直接關聯的權限

AI智能秘書（版本1.0.25）

智慧AI聊天（版本1.4.0）

AI對話專家（版本1.0.17）

QCY（版本4.0.8）

來音吉他（版本3.5.8）

台鈴電動（版本3.3.5）

Wow（版本1.16.5）

貓箱（版本1.57.0）

申請的可收集個人資訊的權限與業務功能沒有直接關聯

AVmini（版本4.2.0.12）

提前要求用戶授權當前未使用的特定功能所需的權限

AI剪輯（版本20.5）

視頻剪輯王（版本1.2.3）

提前要求用戶填寫當前未使用的特定功能需要的個人信息

小白學習打印（版本4.17.4）

台鈴電動（版本3.3.5）

實際收集的個人資訊與業務功能沒有直接關聯

Kimi（版本2.0.8）

Wink（版本2.7.0）

實際收集個人資訊的頻率與業務功能沒有直接關聯

ChatGreat（版本1.1.3）

虛擬戀愛AI（版本1.1.3）

輕抖（版本V3.2.400）

免費剪輯視頻（版本v1.1.8）

剪輯軟件（版本1.1.2）

妙剪（版本1.55）

創遊世界（版本1.56.0）

AVmini（版本4.2.0.12）

台鈴電動（版本3.3.5）

Wow（版本1.16.5）

未向用戶提供更正或補充其個人資訊的具體途徑

ChatGreat（版本1.1.3）

廣告存在誤導、欺騙用戶行為

AIGenie（版本2.9.0）

虛擬戀愛AI（版本1.1.3）

免費剪輯視頻（版本v1.1.8）

視頻剪輯王（版本1.2.3）

視頻編輯剪輯cut（版本1.0.2）

（央視新聞）