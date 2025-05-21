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貓除蟲變中毒　獸醫Q&A：避選含除蟲菊、氯菊酯、有機磷酸酯除蟲產品 (10:50)

家中養貓，不時要為貓貓除蟲，留意除蟲產品須謹慎選用。社交平台Threads近日有台灣網民發文，稱對貓使用標榜「寵物安心」、但含有除蟲菊素的除蟲產品後，令貓中毒抽搐，最終只能為牠進行安樂死。明報電子平台組訪問非牟利獸醫服務協會（NPV）獸醫Dr. Philip Wong（下稱Dr. Philip），講解貓貓接觸除蟲菊（Pyrethrins），以及用於寵物除蟲的氯菊酯（Permethrin）和有機磷酸酯（Organophosphate）後的中毒徵狀，呼籲毛孩主人為貓選用除蟲產品前要多加留意成分。

．為甚麼這些成分為導致貓中毒？

Dr. Philip表示，由於貓的肝臟代謝能力相比狗較弱，而貓的神經系統亦對毒素較敏感，所以增加貓的中毒風險。

．貓中毒後會有甚麼徵狀？

除蟲菊：當貓接觸含有除蟲菊的產品後，中毒徵狀包括抽搐、顫抖、瞳孔放大，流口水、腸胃問題及抑鬱，嚴重或致手腳不協調、癲癇甚至死亡。這些徵狀一般會在貓接觸除蟲菊後幾分鐘至幾小時內出現，視乎接觸劑量。

氯菊脂：氯菊脂一般用於治癒狗生蝨問題，但當用在貓身上時就有中毒風險。中毒徵狀包括抽搐、顫抖、流口水、手腳平衡不協調、抑鬱等。

有機磷酸酯：貓接觸含有機磷酸酯的產品或會出現屙嘔或異常排泄徵狀，亦可能會導致肌肉變弱顫抖、瞳孔收細。

．選用除蟲產品時應注意什麼？

Dr. Philip提醒，若家中同時養貓狗，主人應避免選用專為狗杜蟲的產品，否則若當中含有如氯菊脂等成分，就會令貓中毒。儘管市面上不少除蟲產品標榜「寵物安心」「家用安全」等字眼，但Dr. Philip提醒，市民選購前應多加留意產品有否含有除蟲菊、氯菊酯及有機磷酸酯等成分。

文：陳展熙

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