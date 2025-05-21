小滿節氣2025｜小滿常見「濕熱困脾」　養生主攻「清熱健脾祛濕」　中醫三湯水助調理 (10:29)

●太子參益氣湯（2至4人分量）

材料：太子參15克、麥冬10克、浮小麥30克、粟米2個、蜜棗2粒，豬𦟌300克、水3公升

製法：材料分別洗淨，以清水3公升煲1.5小時，即可飲用。

功效：健脾益氣，斂汗滋陰，有助增強抵抗力。適合汗出多、不寐心煩、精神怠倦者飲用。

●薏仁祛濕湯（2至4人分量）

材料：生熟薏苡仁（薏苡仁亦稱薏仁）各30克、白蔻仁6克、蜜棗2粒，瘦肉300克、水2.5公升

製法：材料分別洗淨，以清水2.5公升煲1.5小時，即可飲用。

功效：健脾開胃，利尿祛濕，有助改善濕困胃口不佳。

●涼瓜二豆排骨湯（2至4人分量）

材料：涼瓜1個、綠豆30克、黃豆30克、豬肋排500克、薑3片、水3公升

製法：材料分別洗淨。涼瓜去瓤切塊，排骨氽水，以清水3公升煲2小時，加鹽調味即可。

功效：清熱消暑，涼血退疹，健脾益胃。適合皮膚過敏、瘡疹痕癢或日曬後皮膚灼熱泛紅人士飲用。

飲用注意：此湯偏涼，虛寒體質人士宜再加兩片薑調和，或湯煲久一點，倘體質太虛弱不建議飲用。

（註：各人體質不同、食物過敏情況不同，倘有任何疑問，應先向註冊中醫師或家庭醫生查詢。）

小滿養生原則：養陽、健脾、祛濕、清熱

徐思濠續解說小滿養生的基本原則：

●養陽──避免過度流汗和貪涼，宜保護人體陽氣。注意：過度使用空調或風扇，食用生冷食物，都會損傷陽氣。

●健脾──增強脾胃功能，提升運化水濕的能力。

●祛濕──透過飲食和運動幫助身體排除多餘濕氣。

●清熱──清除體內積熱，預防上火徵狀。

文：葉志瀛

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